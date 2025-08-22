Libero logo
Tom Cruise, vedere i suoi film è una "Mission: Impossible"

di Andrea Vallevenerdì 22 agosto 2025
Tom Cruise, vedere i suoi film è una "Mission: Impossible"

1' di lettura

Paramount Pictures ha organizzato in maniera veramente particolare l'uscita in digitale di Mission: Impossible - The Final Reckoning, l'ottavo e ultimo filma della saga che vede protagonista Tom Cruise nei panni dell'agente segreto Ethan Humt. La casa di produzione Usa aveva promesso, per mercoledì 20 agosto, una live-streaming del film sul canale YouTube ufficiale di Paramount Movies: ma per i numerosi spettatori sintonizzati che si aspettavano di poter vedere gratuitamente la pellicola, la sorpresa è stata amara.

Una volta iniziato lo streaming, infatti, la Paramount ha spiegato che «l'Entità (un'intelligenza artificiale malvagia e impersonale che rappresenta il principale antagonista di Tom Cruise nella saga, ndr) si è infiltrata in tutte le principali piattaforme di streaming». Spiegando inoltre che «c'era una sola cosa da fare: trasmettere l'intera sceneggiatura in codice morse, al fine di nasconderla alla micidiale AI.

Abbiamo bisogno del vostro aiuto per decodificarla. La vostra missione inizia ora». È così è successo: tutta la sceneggiatura è stata decodificata in linguaggio morse. Quasi un pesce d'aprile in ritardo.

tom cruise

