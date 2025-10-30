Jack Reacher, Cruise giustiziere garanzia di ascolti

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Jack Reacher)

Ci sono tanti modi per fare politica anche del tutto involontariamente. In piena crisi mediorientale, per dialogare con la fascia 30/50enni Italia 1 rispolvera il film action-thriller del 2013 Jack Reacher-Punto di non ritorno, il secondo e ultimo legato alla figura dell’ex investigatore diventato giustiziere vagabondo uscito dai romanzi scritti dall’autore americano Lee Child.

Il protagonista, interpretato da Tom Cruise, eroe americano pluridecorato con lunghissima esperienza in Medio Oriente, indaga sull’arresto di un maggiore dell’esercito innocente e scopre un traffico di droga e armi con l’Afghanistan. Le evoluzioni di Cruise sui tetti di palazzi a lottare e spezzare ossa ai nemici sono un fattore attrattivo importante per il pubblico che risponde alla grande: 1,4 milioni con l’8.2% di share, quasi 10mila utenti connessi dai device. Picchi del 10% quando il combattente scova i traditori ma allo stesso tempo apprende la notizia che potrebbe essere padre di una ragazza di 15 anni, poi rivelatasi invece solo il tentativo meschino di una donna di imbrogliarlo.