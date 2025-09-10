Libero logo
Almasri
Flotilla
Francia

Di tendenza

Stefano De Martino, video rubato: si indaga per revenge-porn

di Andrea Vallemercoledì 10 settembre 2025
Stefano De Martino, video rubato: si indaga per revenge-porn

( Instagram)

1' di lettura

 Non è detto che il ladro delle immagini intime di Stefano De Martino e Caroline Tronelli sia un anonimo hacker come ipotizzato in un primo momento. Più probabilmente si tratta di qualcuno che conosceva la coppia. «Non escludiamo sia stato un tecnico che ha tradito il rapporto fiduciario instaurato con la famiglia della ragazza per poi approfittarne», hanno dichiarato gli avvocati dello showman e il legale della Tronelli. Ma a questo punto non si tratta solo del furto delle immagini: per la Procura di Roma è molto di più: un caso di “revenge porn”. Le indagini sono solo all’inizio, ma la strada è chiara. Non un semplice accesso abusivo ai sistemi informatici. Non solo l’occhio di chi si è introdotto nelle telecamere installate in casa Tronelli, a Roma, rubando di nascosto attimi che dovevano restare privati. Qui si parla della diffusione di quelle immagini, di una pena che può arrivare a sei anni di carcere. Il passaggio è decisivo: sul registro degli indagati non finirà soltanto chi ha sottratto il filmato ma anche chi ha contribuito alla catena di condivisione. È andata così: le telecamere nate per proteggere dai ladri sono diventate l’arma per violare l’intimità. Il video è stato caricato su un portale che raccoglie migliaia di filmati rubati dalle stanze da letto, dalle palestre, dalle piscine di mezzo mondo. Da lì la corsa incontrollata nelle chat di Telegram e non solo.

Affari tuoi, Giulia insultata sui titoli di cosa: "Sbattuta fuori di casa"

Tutti contro Giulia, "la sirenetta di Civitavecchia" concorrente di Affari tuoi accompagnata in studio da mamm...

Game-show La Ruota della Fortuna, un "caso" pazzesco: l'intreccio con Affari Tuoi

Affari tuoi Affari Tuoi, Stefano De Martino così con la concorrente: il dettaglio scatena il caos

Sui titoli di coda Affari tuoi, "le mena gramo": Romina, caos sui titoli di coda

tagstefano de martinocaroline tronelli

Game-show La Ruota della Fortuna, un "caso" pazzesco: l'intreccio con Affari Tuoi

Affari tuoi Affari Tuoi, Stefano De Martino così con la concorrente: il dettaglio scatena il caos

Sui titoli di coda Affari tuoi, "le mena gramo": Romina, caos sui titoli di coda

ti potrebbero interessare

1200x675

La Ruota della Fortuna, un "caso" pazzesco: l'intreccio con Affari Tuoi

Redazione
645x415

Affari Tuoi, Stefano De Martino così con la concorrente: il dettaglio scatena il caos

Redazione
1449x799

Affari tuoi, "le mena gramo": Romina, caos sui titoli di coda

484x237

Affari tuoi, Giulia insultata sui titoli di cosa: "Sbattuta fuori di casa"