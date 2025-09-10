Stefano De Martino, video rubato: si indaga per revenge-porn

Non è detto che il ladro delle immagini intime di Stefano De Martino e Caroline Tronelli sia un anonimo hacker come ipotizzato in un primo momento. Più probabilmente si tratta di qualcuno che conosceva la coppia. «Non escludiamo sia stato un tecnico che ha tradito il rapporto fiduciario instaurato con la famiglia della ragazza per poi approfittarne», hanno dichiarato gli avvocati dello showman e il legale della Tronelli. Ma a questo punto non si tratta solo del furto delle immagini: per la Procura di Roma è molto di più: un caso di “revenge porn”. Le indagini sono solo all’inizio, ma la strada è chiara. Non un semplice accesso abusivo ai sistemi informatici. Non solo l’occhio di chi si è introdotto nelle telecamere installate in casa Tronelli, a Roma, rubando di nascosto attimi che dovevano restare privati. Qui si parla della diffusione di quelle immagini, di una pena che può arrivare a sei anni di carcere. Il passaggio è decisivo: sul registro degli indagati non finirà soltanto chi ha sottratto il filmato ma anche chi ha contribuito alla catena di condivisione. È andata così: le telecamere nate per proteggere dai ladri sono diventate l’arma per violare l’intimità. Il video è stato caricato su un portale che raccoglie migliaia di filmati rubati dalle stanze da letto, dalle palestre, dalle piscine di mezzo mondo. Da lì la corsa incontrollata nelle chat di Telegram e non solo.