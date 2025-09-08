Affari tuoi, Giulia insultata sui titoli di cosa: "Sbattuta fuori di casa"

Tutti contro Giulia, "la sirenetta di Civitavecchia" concorrente di Affari tuoi accompagnata in studio da mamma Anna. La puntata di domenica dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino è fortunata ma non fortunatissima: mamma e figlia accarezzano a lungo il sogno di portarsi a casa il "gruzzolone", arrivano in fondo con due pacchi blu (50 e 100 euro) e un rosso, pesantissimo, da 200mila euro.

Il Dottore offre loro 33mila euro, loro accettano dopo due cambi e nel pacco numero 12 che hanno in mano scoprono di avere 100 euro. Insomma, 33mila euro tutti guadagnati. "Thanat come un orologio rotto almeno due volte al giorno avrà ragione, ma non questa sera", ironizza De Martino su uno dei celebri "guru" seduti tra il pubblico in sala.

"La mamma che la vuole buttare fuori di casa... Porella... Daaaai", ironizzano i telespettatori su X, nel momento clou della partita. "Lo sto guardando in muto ma ho palesemente letto 'SONO TANTI SOLDI'", "Se dopo 33 puntate tornassi a casa senza niente penso che mi ammazzerei", "Queste vogliono 195k, certo come no, il Dottore è pronto a offrirveli", "Ma la mamma è rinc***ta a fare queste richieste?".

In particolare però le critiche si rivolgono soprattutto contro la concorrente: "Io vorrei chiedere il parere del nostro grande statista", azzarda a un certo punto Giulia, gelata de De Martino: "Purtroppo siamo a corto, stasera non si è presentato ma c'è Lupo". "Quando si tenta di fare la finta colta ma si finisce per vomitare parole di cui non si conosce nemmeno il significato", scrive un fan. "Statista? Se intendevi chi fa statistiche, stai cannando. Stai chiedendo un dittatore". E ancora: "Giro e trovo una scappata di casa","Ma questa che fa le mossette e la cosplayer quanti anni ha?".