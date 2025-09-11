Telemike, Maura Livoli: "Umiliata da Mike Bongiorno, ho pianto e sofferto per anni"

Una scena epica, rimasta nella memoria di tutti gli appassionati di tv italiana. Stiamo parlando di quella volta che Mike Bongiorno beccò Maura Livoli a TeleMike - quiz in onda su Canale 5 - mentre nascondeva nel reggiseno dei bigliettini. “Complimenti, signorina. Vogliamo vedere qui? Come gli scolaretti a scuola. Come si permette, mentre io sto leggendo le domande per un valore di 120 milioni? Lei stava compiendo una truffa…”, aveva sbottato il conduttore di Mediaset.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Maura Livoli ha confessato che, se potesse tornare indietro, non parteciperebbe più a quello show. In realtà lei voleva giocare alla Ruota della Fortuna, ma durante il provino le dissero: "Signorina, lei è così preparata, perché non viene a Telemike?”. Non fu una buona idea. Durante una delle registrazioni, a fine tabellone, ebbe una colica renale, diagnosticata al San Raffaele, e chiese di interrompere: “In studio derubricarono il caso a un attacco d’ansia, quelli che io curo, e mi diedero delle gocce. Andai avanti, ma non ero lucida”. Ecco spiegato il motivo di quei bigliettini: "Non ero in me. Se lo fossi stata non avrei portato i foglietti in cabina oppure li avrei gettati a terra, non sotto il reggiseno. Mi servivano per ripassare, non c’erano scritte le domande”.