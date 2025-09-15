La Ruota della Fortuna, indiscrezioni pazzesche: chi chiamano come concorrente

Un nome che forse dice poco ai più giovani, ma che i telespettatori di lunga data ricordano bene: Maura Livoli, oggi 67enne, psicologa e psicoterapeuta, fu al centro di uno dei più clamorosi casi televisivi dei primi anni Novanta. Era il 1990 quando, nel corso di una puntata di TeleMike su Canale 5, venne sorpresa da Mike Bongiorno mentre consultava alcuni foglietti nascosti nel seno. La scena, anche se registrata, andò in onda senza filtri, trasformandosi in un grosso caso mediatico che fece epoca, in tempi in cui ancora i social non esistevano. Il punto è che il nome della Livoli è tornato d'attualità per una recente intervista, pubblicata la scorsa settimana sul Corriere della Sera. La signora è tornata a parlare di quell'episodio, spiegando che la segnò nel profondo, facendola soffrire e piangere a lungo, costringendola anche ad andare in terapia. "Una cosa da dimenticare", ha scandito la Livoli. Dunque il ricordo della gogna pubblica.

Eppure dietro le quinte la vicenda era iniziata in modo diverso. La psicologa aveva sostenuto un provino per partecipare alla Ruota della fortuna, allora condotta sempre da Bongiorno. Impressionati dalla sua preparazione, Mike e l’autore Illy Reale le proposero di tentare invece l’avventura di TeleMike, presentandosi con un tema impegnativo: la vita di Guglielmo Marconi.

Archivio Mediaset

Nonostante la brutta esperienza, la Livoli - lo ha rivelato sempre al Corsera - non ha mai smesso di seguire i quiz televisivi. Ancora oggi si dichiara fan della Ruota della fortuna, che con Gerry Scotti è tornata a fare ascolti clamorosi nella fascia di access prime time di Canale 5. Bene, e ora si arriva all'indiscrezione, che ha del clamoroso, rilanciata da Affaritaliani.it. Il nome di Maura Livoli sarebbe già finito sul tavolo degli autori del programma, della nuova Ruota firmata Gerry Scotti e campione in termini di ascolti. L’ipotesi è quella di rivederla presto come concorrente, in questo caso, a 35 anni di distanza, nella trasmissione a cui avrebbe voluto partecipare al tempo in cui poi montò il fragoroso caso-Telemike. Un ritorno che catalizzerebbe attenzioni enormi, sinonimo di share ancor più vertiginoso. Un eventuale ritorno, quello di Maura Livoli, che sarebbe in parte un riscatto e in parte un riasrcimento, 35 anni dopo quei fatti, quel suo tentativo di barare e quell'umiliazione, esagareta, subita da Mike Bongiorno. Non ci resta che aspettare, conferme o smentite.