Pippo Baudo, choc nel testamento: quanto lascia alla segretaria

Lo scorso 16 agosto ci lasciava Pippo Baudo all’età di 89 anni. Ora emerge un particolare clamoroso sulla sua eredità. Dina Minna, la storica assistente del conduttore, era parte integrante della sua famiglia allargata, l’amica fedele che lo ha accompagnato in vita negli ultimi 36 anni. Al momento della dipartita del presentatore aveva esclamato: “Ho perso un padre”. E ora Baudo le ha riservato il gesto paterno più forte, inserendola nel testamento con una quota quasi identica a quella destinata ai figli Tiziana e Alessandro.

Pippo Baudo, parla Adriana Russo: "Mi voleva sposare, ho detto no. Una gelosia morbosa" Nel momento del grande dolore di migliaia di italiani per la sua morte, su Pippo Baudo arriva l'intervista, non cert...

Ieri, poco prima delle 11 nello studio notarile di Renato Carraffa, nel centro di Bracciano, i due figli del presentatore sono arrivati insieme a Dina e ai due legali di Baudo, presenza che lascia ipotizzare donazioni o lasciti anche a loro. Due ore di procedure formali, poi un caffè tutti insieme al bar accanto e il rientro a Roma: un epilogo in tono familiare, quasi intimo. L’eredità del “re della tv italiana” è stimata intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra che nasce non solo dai cachet milionari – i 13 Festival di Sanremo condotti gli avrebbero fruttato circa 800mila euro ciascuno – ma anche dai diritti d’immagine, dagli spot pubblicitari e da un patrimonio immobiliare considerevole: terreni a Noto e Siracusa, proprietà a Roma, tra Prati e il Centro, per un valore stimato di 5 milioni. A ciò si aggiungono le partecipazioni in due società edili a Catania e Mascalucia. Nessuno, fino a ieri, conosceva le volontà scritte di Baudo.

Pippo Baudo, Katia Ricciarelli e l'accusa sulla segretaria: "Capisce?" "Pippo l'ho amato moltissimo e non l'ho mai dimenticato": parole dolci quelle che Katia Ricciarelli&nb...