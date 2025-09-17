Addio Robert Redford, il mondo del cinema perde "il migliore"

Sundance divenne subito un rifugio per il cinema indipendente, uno spazio dove autori allora sconosciuti trovarono visibilità e futuro. Tarantino, Soderbergh, Jarmusch, Paul Thomas Anderson: tutti devono molto a quell’isola di libertà creata da Redford nello Utah. In un’America dominata dagli Studios, lui scelse di dare voce a chi non l’aveva.

Non inventò il cinema indipendente, ma gli diede una casa. Fu anche un ambientalista convinto, difese la natura, i diritti delle minoranze, la diversità culturale. Negli anni Settanta si oppose alla costruzione di autostrade e centrali a carbone, più tardi criticò la scelta di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima. Sempre controcorrente, anche quando la sua posizione gli attirava, a volte, giuste polemiche. Le rughe che gli segnarono il volto negli ultimi decenni non furono mai un imbarazzo. Erano semmai la sua bandiera: rifiuto della chirurgia, rifiuto di una Hollywood che liscia le facce e cancella il tempo. Redford preferì mostrarsi per ciò che era: un uomo che aveva vissuto, osservato, amato. La bellezza giovanile di Il grande Gatsby lasciò posto alla severità matura di un volto scolpito dal sole e dal vento. Lui stesso lo considerava un atto politico, un modo per dire no all’industria delle apparenze.

La notizia della morte ha scosso il mondo. Tra i primi a ricordarlo è stata Meryl Streep, che con lui condivise il set di La mia Africa: «Uno dei leoni se n’è andato. Riposa in pace, mio caro amico», ha dichiarato l’attrice. Anche Donald Trump, presidente spesso da lui criticato, ha voluto rendergli omaggio: «Ci sono stati anni in cui non c’era nessuno migliore di lui. Per un certo periodo è stato il più sexy». Hillary Clinton, invece, lo ha definito «un campione dei valori progressisti come la difesa dell’ambiente e l’accesso alle arti, una vera icona americana», ricordando con una foto gli anni della Casa Bianca al fianco del marito Bill. Il suo ultimo grande ruolo resta quello di Old Man & the Gun, dove interpreta un anziano rapinatore gentiluomo. Un film che è un autoritratto: dolce, ironico. Con Redford se ne va un uomo che ha trasformato la celebrità in strumento di libertà: un Golden Boy che non ha mai voluto restare tale, e che proprio per questo resterà un gigante.