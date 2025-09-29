Enzo Iacchetti insulta l'ebreo e si riprende la ribalta

Definisci quattrini sarà il prossimo mood. Sarà utile a inquadrare Enzino Iacchetti, fresco fresco di intemerata televisiva contro “l’amico di Israele”. Sul comico stava per arrivare un’ondata di solidarietà per il suo lamento dopo la performance dalla Berlinguer: da allora frignava sulla perdita del lavoro, nessuno lo voleva più, diceva. E invece arrivano i primi ingaggi. Buona fortuna e buon denaro.

È sempre Cartabianca è stata la sua Flotilla personale. Il festival CartaCarbone la sua Gaza, dove approda dal 24 al 26 ottobre. Il tutto andrà in scena a Treviso - dettaglia il Corriere del Veneto trail Museo di Santa Caterina, l’Auditorium, la Sala Rosso Coletti e i Chiostri.

Accanto a lui nomi rossi gagliardi e tosti. Numero uno la Tiziana Ferrario, diventata pasionaria d’ardimento da quando se ne è andata in pensione. Sarà un festival all’insegna del libro, della poesia, della musica.

Quanto mai azzeccata l’idea-motivo del festival, spiega da Bruna Graziani, direttrice artistica di CartaCarbone festival: «Vogliamo celebrare ancora una volta la parola che sa trasformarsi e rivelarsi in modi sempre nuovi». Magari chissà modificandosi da parola in parolaccia. Il personaggio adatto lo hanno trovato.

Il turno di Iacchetti sarà sabato 25, con 25 minuti di felicità. Senza mai perdere la malinconia (Bompiani), potremmo dire in prima serata alle 21, con il racconto di un’autobiografia tra musica, tivù, politica, amore.

E visto il recente successo dovuto alla gloriosa causa palestinese, non poteva mancare il riferimento alla data di uscita del libro, l’8 di ottobre, ad appena 24 ore dal ricordo dell’eccidio che magari sua maestà l’Autore sarebbe pronto a far sparire dalla memoria collettiva.

Dal titolo si capisce che «il libro racconta la vita di Iacchetti - le sue origini, le scelte, le difficoltà e le piccole grandi gioie - con lo stile che lo contraddistingue: ironico, affettuoso, a tratti malinconico»: o almeno così viene presentato dalla casa editrice. Ovviamente mancherà la sua prestazione ormai più nota, condita da minacce all’interlocutore che non avrebbe mai voluto in contraddittorio.

È facile prevedere che la presentazione del libro non si limiterà al festival trevigiano e che saremo trafitti da mille parole ovunque. Magari a partire dalle feste dell’Unità che ancora si continuano ad organizzare qua e là per l’Italia.

Vuoi che non trovi pronta riparazione in quella sinistra che ha accusato di non avergli fatto neppure una telefonata? Poi Bianca Berlinguer pretenderà l’esclusiva televisiva e successivamente toccherà via via ai vari compagni mobilitati sugli schermi di una televisione pubblica e privata - disponibile ancora alle loro invettive contro il nemico.

Per fortuna al ministero dell’Istruzione c’è ancora Giuseppe Valditara, che riuscirà ad evitarci la beffa di dover inserire i 25 minuti di felicità di Iacchetti negli zaini dei nostri figli, a mo’ di un libro di testo obbligatorio. Insomma, l’astinenza del comico è durata il tempo di qualche settimana, quasi a farci venire il dubbio che la sceneggiata dalla Berlinguer possa essere servita ad una prima anticipazione del suo libro.

E va bene, può succedere anche questo, però non ricominci a piagnucolare contro il nemico. È troppo facile inquadrarlo in chi è diventato antipatico al mondo per metodi molto sbrigativi: in giro c’è di peggio e sono quelli che campano grazie al business dell’odio. Iacchetti gli assomiglia molto.