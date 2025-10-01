Affari Tuoi, Stefania nella bufera dopo la puntata: "Che piangi"

Nella puntata di Affari Tuoi del 30 settembre condotta da Stefano De Martino, Stefania del Trentino Alto Adige partecipa al gioco iniziando con il pacco 12. La partita comincia bene: nei primi sei tiri elimina cifre basse come 5 euro (Sardegna), 0 euro (Lombardia), 100 euro (Calabria), 20 euro (Sicilia) e 200 euro (Veneto), ma perde anche 20mila euro (Molise). Il Dottore offre 38mila euro, ma Stefania e Cristiano rifiutano, puntando in alto.La fortuna sembra sostenerli: la Puglia elimina 15mila euro, il Piemonte regala un Gennarino e la Toscana toglie 1 euro. Rifiutano un’offerta di 43mila euro, ma la situazione peggiora con l’eliminazione di 75mila euro (Liguria), 10mila euro (Basilicata) e, soprattutto, 100mila euro (Campania), riducendo il montepremi.

Anche l’offerta di 48mila euro viene rifiutata.Con l’offerta scesa a 38mila euro, la coppia dice ancora no. Dopo un tiro neutro con la Valle d’Aosta (50 euro), Stefania cambia il pacco 12 con il 5, una scelta sfortunata: il pacco 12 conteneva 300mila euro. La partita continua con l’eliminazione di 200mila euro (Umbria) e il rifiuto di un’offerta di 13mila euro.Sul finale, con solo 50mila euro (Friuli-Venezia Giulia) e 30mila euro in gioco, Stefania accetta un ultimo cambio, passando al pacco 4. La mossa si rivela azzeccata: il pacco 4 contiene 30mila euro, che Stefania e Cristiano portano a casa. Ma subito dopo la fine della partita, proprio sui titoli di coda su X si è scatenato l'inferno: "Ma cosa piangi hai rifiutato 48k", uno dei commenti più virali che ha fatto il giro dei social. Insomma a quanto pare in tanti non hanno apprezzato le mosse di gioco di Stefania.