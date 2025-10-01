Scott Eastwood, il figlio di Clint conquista Hollywood

Stesso sguardo intenso e aria da duro del padre Clint Easwood, che a sua volta veniva affettuosamente sbertucciato dal maestro del cinema Sergio Leone che lo descriveva così: «Ha solo due espressioni: una con il cappello e una senza». Un complimento? Insomma. Poi Clint, nella lunga carriera, ha saputo dimostrare di essere un gigante sia nelle interpretazioni sullo schermo che alla regia (da American Sniper a Million Dollar Baby), non omologandosi mai al politicamente corretto. Oggi Eastwood è un ultra-novantenne ancora capace di sfornare film di spessore, ma intanto a Hollywood si sta facendo largo un altro bel ragazzone che porta il suo cognome. Scott Eastwood, aitante come un dio greco, 39 anni, si sta specializzando in ruoli da duro come il celebre genitore. Attualmente è in streaming con un altro irriducibile come Sylverster Stallone, che a quasi 80 anni non è stanco di ruolo muscolari, anche perché i suoi muscoli miracolosamente stanno ancora su. In Alarum i protagonisti sono loro due: è un thriller d’azione diretto da Michael Polish, uscito di recente in streaming su Prime Video.

Nel film, Eastwood interpreta Joe Travers, un ex agente della CIA che, insieme a sua moglie Lara (interpretata da Willa Fitzgerald), viene coinvolto in un complesso complotto di spionaggio. La trama ruota attorno a un disco rubato che le vecchie agenzie credono sia in possesso della coppia, facendoli braccare da diversi servizi segreti. Figlio di Clint e Jacelyn Reeves, Scott ha un fratello e cinque sorelle da parte del padre. Non si può certo dire che il padre lo abbia aiutato o raccomandato (a parte il fatto di avergli trasmesso eccellenti geni). L’attore, infatti, prese parte al provino del film sul cecchino Usa American Sniper, ma fu scartato dal padre, incorruttibile regista della pellicola. Ha lavorato come barista, operaio edile e parcheggiatore. Agli inizi della sua carriera, durante i provini usava il cognome della madre, Reeves, per evitare “accuse” di nepotismo. Una rarità.