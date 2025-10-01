Mosca, Pupo-choc: "Potrei diventare cittadino russo"

Da decenni Enzo Ghinazzi in arte Pupo è uno degli artisti italiani più amati oltre l'ex Cortina di Ferro. Un idolo vero in Russia, dove lo venerano alla stregua di una rockstar. Sabato prossimo il cantante fiorentino sarà a Mosca, per un concerto dedicato "all'amore tra la Russia e l'Italia". Un gesto per certi versi clamoroso, vista la tensione politico-diplomatica che separa il Cremlino da Roma, che fin dal febbraio 2022 ha sostenuto l'Ucraina invasa. Tuttavia, sottolinea Pupo in un'intervista al quotidiano Izvestia, "i russi devono sapere che gli italiani li amano".

Sul palco della Live Arena porterà i suoi più grandi successi, compresa la celebre canzone russa Kalinka e Bella Ciao. Per l'autore di Gelato al cioccolato, Su di noi e Firenze Santa Maria Novella non è la prima visita nel paese di Vladimir Putin dall'inizio della guerra: già nel 2024 aveva tenuto un concerto direttamente al Cremlino, una scelta che venne considerata una "provocazione" in Europa e che gli costò la cancellazione di due successive date in Lituania e in Belgio. Una decisione che oggi Pupo definisce "un'inaccettabile dimostrazione di arroganza. Prima delle cancellazioni, mi hanno chiesto di fare dichiarazioni sulla base delle loro istruzioni diplomatiche. Io non prendo ordini da nessuno, ho detto semplicemente loro di andare all'inferno".