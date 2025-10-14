Ambra Angiolini, orrore contro la figlia: "10mila dollari o ti rovino. Sei nuda..."

"Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita": Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha denunciato sui social di aver ricevuto un messaggio, un tentativo di estorsione, decidendo così di non rimanere in silenzio. La giovane non solo ha raccontato quanto le è successo, condannando il grave gesto, ma ha anche invitato le altre ragazze a denunciare episodi simili: “Mi dispiace soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto ed è vergognoso che invece accada così spesso. Non fatevi intimidire da certa feccia umana e cercate subito aiuto. Ovviamente ci siamo subito rivolti alle forze dell’ordine per andare a fondo su questa vicenda”, ha detto.

"Venerdì ho ricevuto questo messaggio e mi sono spaventata, non per la minaccia in sé, perché so che non esistono queste mie foto da nessuna parte, però boh, ho pensato intelligenza artificiale, insomma, le ho pensate veramente tutte, quindi niente, volevo dire se vi è capitato di riceverlo, se lo riceverete mai, ma spero di no, non vi preoccupate", ha raccontato Jolanda. Che poi ha spiegato come ha deciso di reagire: "Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre, chiunque potesse darmi una mano”. Alla fine, la giovane, insieme ai genitori, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.