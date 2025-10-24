Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Affari Tuoi, Adriano spianato da Mirza: "Potete dire tutto, ma..."

di
Libero logo
venerdì 24 ottobre 2025
Affari Tuoi, Adriano spianato da Mirza: "Potete dire tutto, ma..."

2' di lettura

Nella puntata di Affari Tuoi del 23 ottobre 2025 su Rai Uno, condotta da Stefano De Martino, il concorrente è Adriano, operatore ecologico umbro, con il pacco n. 10 e la moglie Mirza. La coppia ha due figli, Beatrice e Riccardo. Herbert Ballerina, tra i pacchisti, esordisce con una battuta sul lavoro di Adriano: “Vorrei fare il tuo lavoro, è il mio sogno nel cassonetto!”.La partita inizia male: via 100.000 € al primo tiro, poi 75.000, 10.000 e 15.000 €. Mirza trova un pacco blu, ma la situazione resta critica. Rifiutano il cambio, escono 0 € e 1 €. Mirza chiede il “mantra” a De Martino, che si fa toccare il gluteo da Herbert: non porta fortuna, esce 200.000 €.

Prima offerta del Dottore: 20.000 €, rifiutati. Escono 300.000 €; Herbert mangia un croccantino per scommessa e incassa virtualmente. Adriano cambia pacco (10→17): nel 10 c’erano 5 €, scelta azzeccata. Seconda offerta: 10.000 €, rifiutati. Via 50.000 € e 20.000 €. Resta pacco nero e 10 €. Adriano cambia ancora (17→15), evita Gennarino. Sul tabellone: 10 € e pacco nero (possibili 300.000 € per la terza volta consecutiva).Offerta finale: 25.000 €. Adriano, convinto di avere 300.000 € nel nero ma incerto sul proprio pacco, accetta. Scopre di avere il nero con 30.000 €: vince 25.000 €, perde solo 5.000 €. Esultanza in studio; Adriano chiede a De Martino: “Mi ospiti a casa tua?”, Mirza: “E ora sono proprio Affari Tuoi!”. E un attimo dopo la fine della puntata su X qualcuno fa notare un dettaglio non da poco: "Tutto quello che volete ma possiamo affermare con certezza che Mirza ha inserito il fatto di essere stata contraddetta dal marito nella cartella Torti Subiti". 

Incomprensioni Affari Tuoi, "si chiama Milza?": la moglie scatena il delirio

Affari Tuoi Affari Tuoi, Giorgia fa innervosire tutti: "Ma basta, sgrunt..."

Affari Tuoi Affari Tuoi, microfono aperto durante il cambio: clamoroso, cosa si sente

tag
affari tuoi

Incomprensioni Affari Tuoi, "si chiama Milza?": la moglie scatena il delirio

Affari Tuoi Affari Tuoi, Giorgia fa innervosire tutti: "Ma basta, sgrunt..."

Affari Tuoi Affari Tuoi, microfono aperto durante il cambio: clamoroso, cosa si sente

ti potrebbero interessare

1563x675

Affari Tuoi, "si chiama Milza?": la moglie scatena il delirio

Redazione
954x536

Affari Tuoi, Giorgia fa innervosire tutti: "Ma basta, sgrunt..."

Redazione
472x237

Affari Tuoi, microfono aperto durante il cambio: clamoroso, cosa si sente

1488x774

Affari tuoi, Maria Grazia "da squalificare"