Affari Tuoi, Adriano spianato da Mirza: "Potete dire tutto, ma..."

Nella puntata di Affari Tuoi del 23 ottobre 2025 su Rai Uno, condotta da Stefano De Martino, il concorrente è Adriano, operatore ecologico umbro, con il pacco n. 10 e la moglie Mirza. La coppia ha due figli, Beatrice e Riccardo. Herbert Ballerina, tra i pacchisti, esordisce con una battuta sul lavoro di Adriano: “Vorrei fare il tuo lavoro, è il mio sogno nel cassonetto!”.La partita inizia male: via 100.000 € al primo tiro, poi 75.000, 10.000 e 15.000 €. Mirza trova un pacco blu, ma la situazione resta critica. Rifiutano il cambio, escono 0 € e 1 €. Mirza chiede il “mantra” a De Martino, che si fa toccare il gluteo da Herbert: non porta fortuna, esce 200.000 €.

Prima offerta del Dottore: 20.000 €, rifiutati. Escono 300.000 €; Herbert mangia un croccantino per scommessa e incassa virtualmente. Adriano cambia pacco (10→17): nel 10 c’erano 5 €, scelta azzeccata. Seconda offerta: 10.000 €, rifiutati. Via 50.000 € e 20.000 €. Resta pacco nero e 10 €. Adriano cambia ancora (17→15), evita Gennarino. Sul tabellone: 10 € e pacco nero (possibili 300.000 € per la terza volta consecutiva).Offerta finale: 25.000 €. Adriano, convinto di avere 300.000 € nel nero ma incerto sul proprio pacco, accetta. Scopre di avere il nero con 30.000 €: vince 25.000 €, perde solo 5.000 €. Esultanza in studio; Adriano chiede a De Martino: “Mi ospiti a casa tua?”, Mirza: “E ora sono proprio Affari Tuoi!”. E un attimo dopo la fine della puntata su X qualcuno fa notare un dettaglio non da poco: "Tutto quello che volete ma possiamo affermare con certezza che Mirza ha inserito il fatto di essere stata contraddetta dal marito nella cartella Torti Subiti".