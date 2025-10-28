Fiorello, rovinosa caduta in bici: com'è ridotto

Rosario Fiorello, ospite al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, ha intrattenuto il pubblico raccontando con la sua ironia un brutto incidente in bicicletta avvenuto qualche mese fa sotto casa sua a Roma.“Ora non si vede nulla ma se voi aveste visto com’ero conciato… Mi sveglio alle quattro e mezzo, mi preparo e dico ‘adesso vado in bici’. A Roma, di mattina, è una delle cose più belle. Come se fosse ‘La Grande Bellezza’ dal vivo: la gente dorme, i cinghiali dorme”, ha esordito Fiorello, strappando le prime risate.

“Pedalo, pedalo, Fori Imperiali, Colosseo, una roba meravigliosa. Torno verso casa, sano, Sai, a Roma, tra sampietrini, tombini, può essere pericoloso. Poi entro dove abito, ma non dico dove abito, perché non si sa mai che i ladri entrino a rubare…”. Qui la battuta sui furti subìti, seguita da una gag: “Che poi io lo so chi è che ha rubato: Liorni. Diteglielo, tra l’altro sono stato io a consigliarlo al Louvre.”