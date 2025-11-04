Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

La Pennicanza, Fiorello irride Elly Schlein: "Visto che Giorgia Meloni..."

di
Libero logo
martedì 4 novembre 2025
La Pennicanza, Fiorello irride Elly Schlein: "Visto che Giorgia Meloni..."

2' di lettura

Nuovo appuntamento con La Pennicanza, il programma di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 e anche in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre. Comicità, ritmo: “Lo smoking era in affitto solo per il debutto di ieri. Oggi ci hanno dato questa camicia che non è nemmeno mia: è di Achille Lauro ospite del programma “Ciao Maschio”. E i pantaloni? Sono del ballerino Raimondo Todaro!

Il programma si apre con un messaggio improbabile di Amadeus: “Questa cosa del visual è davvero straordinaria. Tu sei l’unico che poteva fare televisione sul canale 202, l’unico che fa meno visualizzazioni di Canale 9! Un saluto a Biggio, che è anche l’unico ad avere più occhiaie di Tananai!” Spazio poi alla rubrica “Vuoi fare promozione? Chiama il mio numero personale!”, con l’intervento dell’artista emergente Eddie Brock: “Proposte per Sanremo? Non me ne hanno fatte… ed è proprio per questo che ti ho chiamato! Chi mi ha dato il tuo numero? Giorgia Meloni.” scherza con ironia.

Fiorello ko, "se provi a prendere il posto di Vespa..."

Inizio con imprevisto quello di Fiorello. Lo showman è stato costretto a rinunciare alla prima puntata de La Penn...

Fiorello passa alla cronaca e alla memoria: “Oggi è una giornata importante: Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate… e nel 1961 nasceva Rai2. Mio padre accese il televisore dicendomi: ‘Oggi nasce Rai2’. Io avevo un anno. Piccolino, mi alzo, cammino verso il televisore… e cambio canale subito!” Non manca la satira politica. Fiorello legge un messaggio “ricevuto” da Elly Schlein: “Visto che a Giorgia Meloni ha portato fortuna fare da babysitter a tua figlia… non è che posso fare da tata a tuo nipote?”. Tra messaggi improbabili, satira istituzionale e ironia fulminante, 

M5s, Fiorello irride Giuseppe Conte: "Anche Voldemort!"

"Elezioni M5S, Giuseppe Conte confermato… Era l'unico candidato! Anzi, no: c'erano anche altri nomi:...

Operazione trasparenza Giorgia Meloni, la dichiarazione dei redditi: ecco tutti i numeri

La rilevazione sulla giustizia Sondaggio Youtrend, Meloni guadagna 5 punti in 3 mesi: il dato che fa esplodere M5s e sinistra

In vista del referendum sulla giustizia Pd & C. ci provano: futuro di Giorgia legato al referendum

tag
rosario fiorello
elllu schlein
giorgia meloni
la pennicanza

Operazione trasparenza Giorgia Meloni, la dichiarazione dei redditi: ecco tutti i numeri

La rilevazione sulla giustizia Sondaggio Youtrend, Meloni guadagna 5 punti in 3 mesi: il dato che fa esplodere M5s e sinistra

In vista del referendum sulla giustizia Pd & C. ci provano: futuro di Giorgia legato al referendum

ti potrebbero interessare

545x309

GialappaShow, patriarcato? In tv spopola l'uomo zerbino

Alessandra Menzani
3862x2575

Sigfrido Ranucci, lo sfogo in audizione: "Cosa mi risulta su quella bomba"

Redazione
1600x1067

Belve, "e il decoro?": Irene Pivetti-Fagnani, scontro in tv

Redazione
452x243

Belve, l'anatema di Iva Zanicchi: "Sarà un flop tremendo"