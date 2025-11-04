La Pennicanza, Fiorello irride Elly Schlein: "Visto che Giorgia Meloni..."

Nuovo appuntamento con La Pennicanza, il programma di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 e anche in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre. Comicità, ritmo: “Lo smoking era in affitto solo per il debutto di ieri. Oggi ci hanno dato questa camicia che non è nemmeno mia: è di Achille Lauro ospite del programma “Ciao Maschio”. E i pantaloni? Sono del ballerino Raimondo Todaro!”
Il programma si apre con un messaggio improbabile di Amadeus: “Questa cosa del visual è davvero straordinaria. Tu sei l’unico che poteva fare televisione sul canale 202, l’unico che fa meno visualizzazioni di Canale 9! Un saluto a Biggio, che è anche l’unico ad avere più occhiaie di Tananai!” Spazio poi alla rubrica “Vuoi fare promozione? Chiama il mio numero personale!”, con l’intervento dell’artista emergente Eddie Brock: “Proposte per Sanremo? Non me ne hanno fatte… ed è proprio per questo che ti ho chiamato! Chi mi ha dato il tuo numero? Giorgia Meloni.” scherza con ironia.
Fiorello ko, "se provi a prendere il posto di Vespa..."Inizio con imprevisto quello di Fiorello. Lo showman è stato costretto a rinunciare alla prima puntata de La Penn...
Fiorello passa alla cronaca e alla memoria: “Oggi è una giornata importante: Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate… e nel 1961 nasceva Rai2. Mio padre accese il televisore dicendomi: ‘Oggi nasce Rai2’. Io avevo un anno. Piccolino, mi alzo, cammino verso il televisore… e cambio canale subito!” Non manca la satira politica. Fiorello legge un messaggio “ricevuto” da Elly Schlein: “Visto che a Giorgia Meloni ha portato fortuna fare da babysitter a tua figlia… non è che posso fare da tata a tuo nipote?”. Tra messaggi improbabili, satira istituzionale e ironia fulminante,