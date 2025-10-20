Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Cinque Minuti, irruzione di Fiorello da Bruno Vespa: il messaggio a De Martino

di
lunedì 20 ottobre 2025
Cinque Minuti, irruzione di Fiorello da Bruno Vespa: il messaggio a De Martino

1' di lettura

A Cinque Minuti, il talk show di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, è andato in scena un bel fuori programma. A intervenire sono stati Rosario Fiorello insieme alla sua spalla Fabrizio Biggio. Il motivo? I due fumetti dovevano presentare la nuova stagione di La Pennicanza. E lo spettacolo andrà in onda proprio prima di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino.

Così Fiorello, da buon uomo di spettacolo, ha giocato sulla sfida in termini di ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. In primis, si è "collegato" con il programma di Gerry Scotti. "C'è un messaggio dalla concorrenza, addirittura da Mediaset", ha detto. "Vediamo... no! La Ruota della Fortuna", ha esclamato. A quel punto Gerry Scotti si è presentato in video collegamento insieme alla sua assistente per sottoporre Fiorello e Biggio a un piccolo test. La frase da comporre era: "Sai chi ti saluta?". E, naturalmente, la risposta prevedeva un'esclamazione piuttosto colorita.

Subito dopo è stato il turno di Stefano De Martino. Anche il conduttore di Affari Tuoi è comparso in video collegamento, mimando con le mani il gesto di "stringere". L'allusione era proprio al fatto che il nuovo programma di Fiorello andrà in onda prima di quello di De Martino. 

tag
cinque minuti
rosario fiorello
bruno vespa
affari tuoi
gerry scotti
la ruota della fortuna

La ruota della fortuna, cosa fa consegnare Gerry Scotti al suo super ospite

