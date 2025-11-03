L'Eredità, che figuraccia di Teresa: "Mario Rossi"

Nella puntata de L’Eredità del 3 novembre 2025, la campionessa Beatrice è uscita di scena dopo aver finalmente conquistato la Ghigliottina il giorno prima, vincendo una somma (non specificata) dopo cinque tentativi falliti. A sfidarla sono stati sei nuovi concorrenti: l’insegnante Lorenzo, la diciottenne Claudia di Taranto, il dirigente Guido di Brugherio, il pluricampione Andrea (all’11ª puntata), la carabiniera Teresa di Crevalcore (origini lucane) e l’archeologo Domenico di Siracusa. Marco Liorni ha omaggiato l’Arma dei Carabinieri per la presenza di Teresa.

Al Triello sono arrivati Andrea, Claudia e Teresa; Beatrice è stata eliminata. Nei 100 Secondi, Teresa ha commesso una gaffe epica su Julio Velasco, ct della nazionale di pallavolo femminile, chiamandolo “Mario Rossi”, mentre Claudia ha risposto correttamente. Poco dopo, Claudia ha sbagliato un detto popolare: alla domanda “Cosa si prende per lanterne?”, ha detto “Cavallette” invece di “Lucciole” (risposta esatta di Teresa).Teresa ha così accesso alla Ghigliottina con 170.000 euro, dimezzati a 85.000 dopo un errore. Le parole erano “Satellite – Cinema – Latino – Lotta – Festa”; la soluzione era “Quartiere”, ma Teresa ha scritto “Maschera”. Niente vincita, ma tornerà nella prossima puntata. Le gaffe di Teresa e Claudia, virali in rete, hanno rubato la scena.