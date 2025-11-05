Affari Tuoi, insulti sconcertanti su Dado: "Ridicolo, che figura"

Dado, vigile del fuoco di Olbia, e la moglie Samuela, impiegata in assicurazioni e mamma del piccolo Riccardo, sono stati i protagonisti di Affari Tuoi il 4 novembre.. Scelgono il pacco 9 e, tra colpi di scena e rimpianti, portano a casa solo una cifra simbolica. Il loro pacco originale vale zero euro; accettano un cambio che li porta a Gennarino, ma rifiutano l'ultimo scambio che avrebbe garantito 100mila euro. Fallisce anche la Regione Fortunata, lasciando la coppia a mani vuote.

Stefano De Martino li richiama: "Il Dottore ti aveva lasciato degli indizi".La partita inizia male: Campania è il pacco nero da 5 euro, ma subito dopo Trentino Alto Adige fa uscire i 300mila. Samuela, che "c'ha la mano pesante" come ironizza Stefano, sceglie Umbria (75mila) e poi un altro rosso da 20mila. Dado segue un "sistema" basato sulle ultime puntate, ma ammette: "Non ci ho capito niente", scatenando risate in studio con Herbert Ballerina: "Vai contro il sistema!". Escono premi minori, poi il colpo grosso: accettano il cambio per il pacco 6. Scoprono di aver avuto zero; resta in gioco il 100mila. Rifiutano 10mila offerti: "O la va o la spacca".

Il momento emotivo arriva quando Dado piange ricordando il fratello morto nel 2006 legato al pacco 6; abbracciato da Stefano, resta fedele alle scelte del cuore, inclusa quella suggerita dal figlio Riccardo.Ma il Dottore aveva bluffato poco: Stefano spiega che le offerte basse erano un indizio. Il 100mila esce proprio lì, beffa crudele. La Regione Fortunata, con Lombardia esclusa, è l'ultima delusione.Su X piovono critiche feroci: "Dado ha buttato 100mila per sentimentalismo, ridicolo", "Samuela mano pesante? Mano assassina!", "Ha ignorato il Dottore e pianto per un pacco, che figura". Molti lo accusano di aver "giocato col cuore invece che con la testa", definendolo "il re dei rimpianti".