Affari tuoi, Daniele sconcertante: si rovina con una parola

Nella puntata di Affari tuoi dell’8 novembre su Rai1, il concorrente pugliese Daniele, 33 anni di Barletta, ha rappresentato la sua regione. Magazziniere di giorno nell’azienda di famiglia e vocalist di notte, si è presentato con il fratello Alessio, infermiere, e ha iniziato con il pacco numero 15.La partita è stata altalenante: nei primi sei tiri sono usciti premi alti (15.000, 10.000, 75.000 e 100.000 euro), poi è arrivato il 200.000 euro.

Il Dottore ha offerto prima 30.000, poi 20.000 e nuovamente 30.000 euro, ma Daniele ha sempre rifiutato per continuare.Dopo aver aperto un pacco da soli 10 euro, il Dottore ha proposto il cambio pacco.

Daniele, su consiglio dell’amica Mariapia, ha ceduto il suo numero 15 per il 14: "Cambio". Sconcerto in studio. Errore fatale: aprendo subito dopo il 15, ha scoperto che conteneva 300.000 euro.La sfortuna è proseguita con l’uscita del 30.000 e del pacco nero da 200.000 euro. Rimasti solo 20.000 e 50.000 euro, il Dottore ha offerto 35.000 euro. Daniele ha accettato: “Tra 20 e 50 mi prendo questi 35”.Alla fine ha portato a casa 35.000 euro, mentre nel suo pacco originale (il 15) c’erano 300.000 euro. Una scelta dolorosa che gli è costata un premio dieci volte superiore.