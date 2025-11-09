Beppe Vessicchio, come è morto: i sintomi della polmonite interstiziale

È scomparso ieri, 8 novembre, all’età di 69 anni il maestro Beppe Vessicchio, indimenticabile direttore d’orchestra e presenza iconica del Festival di Sanremo. Il musicista si è spento presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato in rianimazione.Secondo il bollettino medico, la causa del decesso è stata una “polmonite interstiziale precipitata rapidamente”, che ha reso vani tutti i tentativi di cura. Nonostante l’impegno dei sanitari, la malattia ha avuto un decorso fulminante.

La polmonite interstiziale (o pneumopatia interstiziale) è un gruppo di patologie che colpiscono l’interstizio polmonare, ovvero il tessuto di sostegno degli alveoli, i microscopici sacchi dove avviene lo scambio gassoso. L’infiammazione di questa zona riduce drasticamente la capacità dei polmoni di ossigenare il sangue, provocando sintomi come dispnea intensa (sensazione di fame d’aria), tosse secca persistente, febbre e affaticamento estremo.

Tra le forme più diffuse vi sono la polmonite interstiziale comune e la fibrosi polmonare idiopatica. Le cause possono essere molteplici: infezioni virali (come quelle da COVID-19 o influenza), esposizione prolungata a polveri, sostanze chimiche o muffe, reazioni avverse a farmaci, oppure malattie autoimmuni del tessuto connettivo (artrite reumatoide, lupus, sclerodermia).Il trattamento dipende dall’eziologia e dalla gravità: si ricorre a corticosteroidi per controllare l’infiammazione, antibiotici in caso di sovrainfezione batterica, immunosoppressori o antifibrotici nelle forme croniche. Nei casi più critici è indispensabile l’ossigenoterapia ad alti flussi o addirittura la ventilazione meccanica. La prevenzione si basa principalmente sull’evitare l’inalazione di agenti irritanti e sul monitoraggio precoce in presenza di fattori di rischio.Con la morte di Beppe Vessicchio, l’Italia perde uno dei suoi musicisti più amati e riconoscibili, il “maestro con la barba” che per decenni ha accompagnato sul palco di Sanremo generazioni di cantanti, diventando un vero e proprio simbolo di allegria e professionalità. I funerali saranno celebrati in forma privata.