Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Vessicchio, la figlia: "Cosa mi ha detto la sera prima di morire"

di
Libero logo
lunedì 10 novembre 2025
Vessicchio, la figlia: "Cosa mi ha detto la sera prima di morire"

1' di lettura

"Sono molto provata, ma credo sia giusto ringraziare. Lui ci ha sempre insegnato a essere gentili e non ha mai rifiutato una parola a nessuno”: a dirlo è Alessia, la figlia di Peppe Vessicchio, il noto direttore d'orchestra scomparso sabato 8 novembre a 69 anni per una polmonite interstiziale. Intercettata dalle telecamere de La Volta Buona poco prima del funerale del padre, la donna ha spiegato: "A nome della mia famiglia è giusto che ringraziamo per l’affetto. Sono tutti sconvolti come noi, increduli. Sono 48 anni che mi è stato vicino come nessuno. Eravamo impreparati, non si muore a 69 anni quando la sera prima dici: ‘Stai serena, torno a casa’".

Ai microfoni di Storie Italiane, invece, Alessia ha affermato: “Per noi non è stato niente di diverso: per me un papà, e per mia figlia e mia nipote un nonno che è stato anche come un padre. È stato un padre per tutti, per chiunque avesse bisogno di lui, e lui c’era sempre. Non sono molto lucida per trovare le parole giuste, ma voglio ringraziare tutti per l’amore che ci è arrivato a cascata. So che è stato amore vero, perché tutto ciò che le persone hanno detto in questi drammatici due giorni sono le stesse cose che dicevano anche quando era vivo”.

Vessicchio, Fazio stravolto a Che tempo che fa: "Una settimana fa..."

L’improvvisa scomparsa a 69 anni di Peppe Vessicchio, storico direttore d'orchestra del Festival di Sanremo, a...
tag
la volta buona
peppe vessicchio

Grande dolore Vessicchio, Fazio stravolto a Che tempo che fa: "Una settimana fa..."

A La Volta Buona La Volta Buona, Sophie Codegoni: "Le corna? Da quando avevo 16 anni..."

I Fatti Vostri, Anna Falchi fa impazzire le femministe: "Ci sono battaglie più importanti"

ti potrebbero interessare

Lo Stato delle cose, "a chi stai scrivendo?": Giletti, un trappolone in diretta

Lo Stato delle cose, "a chi stai scrivendo?": Giletti, un trappolone in diretta

Roberto Tortora
Garlasco, De Rensis contro Garofano: "Poteva dirlo"

Garlasco, De Rensis contro Garofano: "Poteva dirlo"

Roberto Tortora
Affari tuoi, Charlotte e Antonio umiliati: "Lei non lo bacia"

Affari tuoi, Charlotte e Antonio umiliati: "Lei non lo bacia"

L'Eredità, caos su Alessia: "Da eliminazione"

L'Eredità, caos su Alessia: "Da eliminazione"