Affari Tuoi, insulti sconcertanti su Eugenio: "Spegnetelo"

Nella puntata di Affari Tuoi dell’11 novembre su Rai1, condotta da Stefano De Martino, ha giocato Eugenio, restauratore 60enne di Ascoli Piceno (Marche), definito “il migliore d’Italia e del mondo” e “il nostro Gigi Marzullo” per la sua loquacità. Veterano del programma con 35 presenze, Eugenio è padre di 7/8 figli (uno presente in studio, Guglielmo) e appassionato di legno: “Mi dà gioia riportare in vita qualcosa di vecchio”. Da giovane ha adottato a distanza una bambina in Etiopia. Ha iniziato con il pacco n. 6.

La partita è stata un disastro fin dall’inizio: Eugenio ha “bruciato” pacchi rossi in sequenza, eliminando 250.000 euro e persino 300.000 euro. “Vogliamo ricominciare da capo?”, ha ironizzato De Martino. Herbert Ballerina lo ha rimproverato: “I pacchi rossi non li vinci, lo sai?”.

Momento simpatico: Eugenio ha elencato gli anni di nascita dei figli, coincisi con Europei e Mondiali di calcio, con l’aiuto di Guglielmo. Battuta di Herbert sui “sette… tè” a colazione, commentata da Stefano: “Questa è la battuta ‘bella’?”.Il Dottore ha proposto un cambio: scambiato il 6 con il 3, contenente solo 1 euro (“Ci ha aiutato”). Dopo altri rossi e un blu da 0 euro, De Martino ha invocato il pubblico per i blu, funzionando temporaneamente. Scartato il pacco nero sardo (18) da 10 euro, a metà: 6 blu vs 3 rossi. Via 200 euro blu; altro cambio al 7 (“come i miei figli”): il 3 aveva 100 euro. Rifiutati 10.000 e 3.000 euro dal Dottore. Eliminati i rossi, rimasta la Regione Fortunata. Nel 7: 5 euro. Finale tra Lombardia e Abruzzo (50.000 euro, sogno del figlio a Chieti): ha perso, Regione era Lombardia. Vittoria: 5 euro.Sui social X, reazioni negative su Eugenio: molti lo accusano di aver rovinato la puntata con la sua “maledizione” e scelte sfortunate. Un utente: “Eugenio ha bruciato tutto, pacchi rossi ovunque, che noia infinita #AffariTuoi”. Altro: “Altro che restauratore, ha restaurato la noia in TV, via dal programma!”. “Veterano? Solo un jinx, 35 puntate per perdere 300k, ridicolo”. “Irritante con le sue storie familiari, zero suspense, spegnetelo”. Polemiche su engagement basso, con commenti come “Eugenio è il bacio della morte per i premi alti”.