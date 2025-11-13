Affari Tuoi, Angela e la critica choc dopo la puntata: "Da vecchia, bambina"

Nella puntata di Affari Tuoi del 12 novembre, condotta da Stefano De Martino su Rai1, la protagonista è Angela, proprietaria di un negozio di abbigliamento in Valle d'Aosta e mamma di Vittoria e Lapo. Accompagnata dalla nonna Silvana (soprannominata "Sofia Loren" per il suo stile avellinese), Angela parte con il pacco n. 8 (15.000 euro), ma accetta un cambio strategico verso il n. 4 dopo un'offerta del Dottore, che cela 100.000 euro – una delusione cocente alla fine.

La serata inizia con una sequenza nera: eliminati 50.000 euro (Friuli Venezia Giulia), 200.000 (Sicilia), 30.000 (Emilia-Romagna) e 300.000 (premio massimo). Il primo blu arriva con 500 euro dalla Basilicata, ma svaniscono presto 20.000 (Lombardia) e 75.000. Rifiutati i 10.000 euro iniziali, Angela accetta "sei tiri gratuiti" con il cambio pacco, pescando valori bassi: 10.000, 200 euro, 1 euro (Marche), 20 euro (Campania), "Gennarino" (n. 19), 20 euro (Calabria), 0 euro e 50 euro.Rimasto il biglietto della Lotteria Italia, 15.000 e 100.000 euro, le offerte salgono a 14.000, poi 21.000 euro – entrambe respinte. Eliminando il suo ex pacco (15.000), Angela resta tra Lotteria e jackpot nel n. 4. Convinta di vincere grosso, esita sui 33.000 euro finali. Ma nonna Silvana la convince: "Chi si accontenta gode".

Angela accetta, scoprendo troppo tardi i 100.000 euro persi. Da un avvio disastroso, porta a casa 33.000 euro – dignitosi, ma con un retrogusto amaro.I commenti negativi su Angela, emersi su X e forum, la dipingono come una concorrente debole e insicura: "Angela ha rovinato una partita perfetta con la sua paura patetica, poteva prendersi i 100k ma ha mollato come una codarda", lamenta un utente, accusandola di aver ignorato l'istinto per un consiglio "da vecchia". Un altro: "Che delusione, Angela sembrava determinata ma alla fine ha ceduto come una bambina, il Dottore l'ha fregata facile". Critiche feroci su scelte "stupide" come il cambio pacco, con frecciate al suo "sguardo terrorizzato" che ha reso la finale "noiosa e prevedibile".