Samira Lui, Claudia Gerini si difende dopo la polemica: "Il mio discorso..."

Claudia Gerini torna a parlare di Samira Lui. L'attrice aveva sollevato un vero e proprio polverone criticando la presenza a La Ruota della Fortuna della valletta che "gira le letterine tutta nuda. Noi a Non è la Rai non eravamo nude. Ancora oggi, cento anni dopo, c’è la bella ragazza in bella mostra". Quanto è bastato, appunto, per sollevare la polemica.
Eppure - tiene a precisare durante il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie - "sono stata fraintesa". Raggiunta da Vanity Fair, Gerini spiega: "Non volevo offendere Samira, che è bella, brava e preparata. Il mio discorso è sulla parità di genere. Dopo trent’anni tutto è cambiato e vedere in tv una ragazza carina, vestita sensuale, che gira le lettere di un tabellone mi sembra anacronistico". Insomma, per l'attrice "dovrebbero esserci anche i valletti. Perché non ci sono? Ci dovrebbe essere una parità di ruoli. E questa parità non la vedo. A Striscia la notizia ci sono stati anche i velini. Ecco, mettiamo più valletti in tv, e in altri contesti lavorativi invece più steward al posto delle hostess che passano il microfono".
Già a fatto accaduto, l'artista si era spiegata meglio sui social rispondendo a chi la criticava: "Ragazzi e ragazze, calmatevi con questi commenti! Non volevo assolutamente criticare Samira! Ragazza che ammiro tantissimo, bella e brava e dolcissima. Dicevo soltanto che oggi come ieri (visto che si criticava Non è la Rai di 30 anni fa!) la donna vestita in modo sensuale e succinto, attira il pubblico e non mi sembra si siano fatti tantissimi passi in avanti. Samira potrebbe infatti co-condurre! Mi dispiace se sono sembrata acida... non volevo proprio".