Peter Jackson firma l’ultimo docufilm sui Beatles

I Beatles si sono separati 55 anni fa ma la loro storia e l’epopea musicale tramandata di generazione in generazione è sempre di moda e attinge nuova linfa, senza diventare materiale trito e ritrito o solo commercialmente utile. Merito dell’attenzione che Paul McCartney e Ringo Starr, i due Beatle rimasti in vita, dedicano con affetto alla storia della band.

Anthology 2025 è il nuovo progetto che, da mercoledì 26 novembre(visibile su Disney+ e poi in vd), completerà in modo totale la storia del gruppo giudicato da Rolling Stone il più influente di sempre. Oltre agli otto episodi originali usciti nel 1995, ma ora rimasterizzati e aggiornati e che ripercorrono il leggendario viaggio iniziato a Liverpool e Amburgo, nel sontuoso progetto in uscita la grande novità è il nono episodio inedito che include filmati mai visti prima con Paul, George e Ringo protagonisti quando si riunirono, tra il 1994 e il 1995, appunto, per lavorare alle prime otto puntate di The Anthology.

Non solo: ci sono testimonianze della nascita di Now and then, la canzone uscita nel 2023 su un demo di John Lennon e rilavorato anche con slide chitarristi di George Harrison per riunire idealmente i quattro. Anthology 2025 comprende, poi, il brano Free As A Bird rimasterizzato con il bellissimo video annesso, un libro con foto e testimonianze rare, 12 ellepì in vinile, 8 cd e collezioni digitali. Nelle nove puntate di The Anthology scorrono immagini che faranno felici i fan: la Beatlemania, l’arrivo rivoluzionario della band negli Stati Uniti, il loro ruolo in prima linea nella controcultura degli anni ’60, l’esplorazione spirituale in India e lo scioglimento del gruppo avvenuto non senza contrasti interni fra il 1969 e il 1970. gli ultimi brani sino a Now and then. Il restauro è stato supervisionato dal team di produzione di Apple Corps, in collaborazione con Peter Jackson che aveva dato vita al docufilm Get back e con Glenn Martin per la parte musicale, il figlio del produttore e arrangiatore storico della band, George Martin.