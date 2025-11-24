Affari Tuoi, Giulia sconcertante: "Una scelta arrogante", finisce male

Nella puntata di Affari Tuoi del 24 novembre, trasmessa su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino, la protagonista è stata Giulia, rappresentante della Liguria. La partita si è rivelata un vero rollercoaster di emozioni, con momenti di grande suspense e scelte audaci che hanno tenuto incollati gli spettatori allo schermo.

Accanto a Giulia ha debuttato Luisa, nuova concorrente della Campania, originaria di Napoli e impiegata in un negozio di gioielli, che ha aggiunto freschezza al gioco.Giulia ha iniziato con grande determinazione, arrivando a tre pacchi dalla fine con un tris invidiabile: 200 euro, 100mila euro e 300mila euro. Il conduttore, con il suo stile energico e carismatico, ha amplificato la tensione, mentre il misterioso "Dottore" – l'offerente – ha cercato di interrompere il flusso proponendo 50mila euro. Ma Giulia, lucida e coraggiosa, ha rifiutato senza esitazioni, preferendo rischiare per un premio più alto. La sua strategia sembrava perfetta: una giocatrice che non si accontenta, pronta a tutto per la vittoria.Il turning point è arrivato con l'eliminazione del pacco da 300mila euro, il jackpot che avrebbe cambiato la sua vita.

A quel punto, la sfida si è ridotta a un duello finale tra 100mila euro e i miseri 200 euro. Il Dottore ha rilanciato con un'offerta di 33mila euro, un compromesso allettante per chiudere in bellezza. Eppure, Giulia ha detto no ancora una volta, optando per la fiducia nel proprio pacco. Un gesto di pura adrenalina, che ha fatto trattenere il fiato a tutti.Purtroppo, la dea bendata ha voltato le spalle: aprendo il suo pacco, Giulia ha scoperto solo 200 euro. L'epilogo ha scatenato reazioni contrastanti sui social, in particolare su X (ex Twitter), dove alcuni utenti non hanno risparmiato critiche alla concorrente. Ad esempio, un commento tagliente recita: "Giulia di Affari Tuoi: ha rifiutato 33k per finire con 200€? Che arroganza, zero strategia, solo sfortuna meritata. #AffariTuoi". Un altro utente, ancora più duro, ha scritto: "Povera Giulia, ma che scelta idiota! Con 100k in ballo e pacco da 200, zero testa. Ha rovinato una bella serata.