Affari tuoi, Marilina sconcertante: "Vibrazioni positive", scoppiala bufera su X

Nella puntata di Affari Tuoi del 25 novembre, protagonista è Marilina, 35enne funzionaria amministrativa nel settore culturale della Basilicata, accompagnata dal fratello Francesco. Dopo una partita intensa contro il "dottore", la concorrente finisce alla "Regione Fortunata" ma torna a casa senza vincite, scoprendo solo 1 euro nel suo pacco.La gara inizia con i primi sei tiri: Marilina elimina 100 euro, 15.000 euro, 200.000 euro, 10 euro, il pacco nero da 200.000 euro e 50.000 euro. Il dottore offre subito il cambio, ma dopo l'apertura di pacchi da 500 euro, 50 euro e 0 euro, propone 28.000 euro.

"Un'offerta interessante, sono spendacciona, ma voglio giocare", dice Marilina, tritando l'assegno. Prosegue eliminando 200 euro, 300.000 euro e 20.000 euro; rifiuta un altro cambio. Apre il pacco con "Gennarino" e, dopo un'offerta di 15.000 euro, commenta: "Ci sono soldi nei pacchi rossi, vale la pena continuare", tritando di nuovo.Eliminati 30.000 euro e 10.000 euro, resta con tre pacchi blu e due rossi (75.000 e 100.000 euro). Il dottore offre 18.000 euro: "Sono qui per superare i limiti, la mia emotività è il tallone d'Achille, ma voglio massimizzare e divertirmi con coraggio", rifiuta lei.

Apre subito 75.000 euro, rifiuta cambio o due tiri extra: "Sono fatalista, nel 12 sento vibrazioni positive, ma il tabellone mi spaventa". Infine, elimina 20 euro e 100.000 euro, rivelando il suo 1 euro.Alla "Regione Fortunata", sceglie Sicilia (100.000 euro) e Puglia (50.000 euro), ma non centra nessuna vincita. Marilina, fatalista e coraggiosa, esce a mani vuote, ma con un'esperienza di crescita personale. Durante la partita, emerge il suo approccio emotivo: "La mia emotività mi danneggia, è il mio tallone d'Achille", ammette, scegliendo di rischiare per "mettersi in gioco". Questo ha diviso il pubblico, con reazioni contrastanti sui social. Alcuni utenti hanno criticato aspramente le sue scelte, come in questo tweet: "Marilina che rifiuta 28k per finire con 1€? Emotività o testardaggine? #AffariTuoi flop totale." Un altro ha commentato: "La Basilicata merita di meglio, Marilina ha buttato via tutto per 'vibrazioni positive'. Che delusione! #MarilinaFail".