Affari Tuoi, Gemma nella bufera: "Ma la testa?"

Nella puntata di Affari Tuoi del 28 novembre su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è Gemma Pometti, giovane parrucchiera di Mirto Crosia (Cosenza). Con determinazione e una storia personale toccante, Gemma conquista il pubblico, portando sul palco la sua famiglia unita e il pupazzo Gennarino, simbolo del programma.Gemma inizia il gioco selezionando Gennarino tra i primi sei pacchi, assicurandosi il Jackpot da 4.000 euro. Il percorso si rivela subito arduo: nei turni iniziali, eliminati pacchi da 300.000 euro, 200.000 euro e 75.000 euro, che lasciano il tabellone in svantaggio. Nonostante le perdite, Gemma dimostra sangue freddo e coraggio, rifiutando le offerte del "Dottore": prima 27.000 euro, poi 30.000 euro. "Voglio rischiare per la mia famiglia", confida, motivata dalla sua tenacia.La sua forza deriva dalla storia familiare: i genitori, come molti italiani, hanno lavorato per anni in Germania per garantire un futuro migliore ai figli.

La sorella maggiore, Margherita, si è presa cura di lei da piccola, diventando un pilastro insostituibile. La famiglia, presente in studio, la sostiene con affetto, trasformando la serata in un momento di emozioni condivise. Gemma, con il suo sorriso contagioso e la passione per il mestiere di parrucchiera, incarna lo spirito resiliente del Sud Italia, mescolando rischio e valori affettivi.La partita, ricca di tensione, evidenzia la sua crescita personale: da una giovane donna con sogni modesti a una giocatrice audace, pronta a sfidare la sorte per un premio che potrebbe cambiare la vita.

Anche se l'esito finale non è specificato, il suo approccio ha emozionato lo studio, rendendola una concorrente memorabile. Il pubblico apprezza la sua autenticità, ma non mancano voci critiche online. Non tutti hanno lodato la sua strategia: un utente ha twittato "Gemma Pometti che rifiuta 30k per chissà cosa? Tipica concorrente che gioca a fare l'eroina e finisce con le briciole. Che noia #AffariTuoi". Un altro ha commentato: "Parrucchiera di Cosenza con famiglia da Germania, ma zero testa nel gioco. Butta via tutto per 'emozioni'. Delusione totale #GemmaFail".