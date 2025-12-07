Gerry dei record torna col quiz dei record

Grandi cambiamenti sotto l’albero di Natale per Mediaset. Nella domenica che, di fatto, inaugura il periodo festivo, la rete ammiraglia del Biscione riporta, infatti, in auge altri due grandi classici: Chi vuol esser milionario? in prima serata e Caduta libera nell’access prime time, prima del Tg5 delle 20. Gerry Scotti resta il grande jolly al centro di questa nuova stagione che dalle parti di Cologno Monzese passa decisamente per la rivisitazione di format di successo di un tempo trascorso ma tutt’altro che trapassato nei cuori dei telespettatori. Anzi, a giudicare dagli stupefacenti risultati della Ruota della Fortuna, quanto mai vivi e appassionanti.

E allora se la ruota gira (eccome) perché non riportare in tv anche il format internazionale che a Hollywood ha ispirato un film The Millionaire, vincitore di ben otto premi Oscar per fare grandi numeri anche nella prima serata domenicale. Staremo a vedere quanto pubblico saprà attrarre lo storico programma. TANTE NOVITÀ Due sono i punti di particolare interesse, almeno ai nastri di partenza. Anzitutto il fatto singolare che la conferma alla conduzione dello zio Gerry. Il fatto che Scotti abbia condotto il game show dalla sua prima edizione italiana che risale addirittura al 2000, porta il conduttore (non meno storico del format) a centrare un traguardo curioso quanto ragguardevole come l’ingresso nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo dello show che, come detto, conosce numerosissime versioni. Altro punto d’interesse di questa stagione che segna, per l’Italia, il primo quarto di secolo di vita del programma, è nella formula a torneo che è di fatto un inedito a livello mondiale.

Da Mediaset sono pronti a giurare che Chi vuol essere milionario - Il Torneo, questo il titolo completo della nuova edizione, regalerà ancora più suspense ed emozioni. Lo show, creato da Sony Picture Television e attualmente prodotto in Italia da RTI con Fremantle Italia, vedrà l’introduzione di alcune novità che cambieranno le regole del gioco. Il game si articolerà in due parti. Nella prima fase di qualificazione, dove il fattore tempo sarà fondamentale, 10 concorrenti dovranno affrontare, via via, 15 domande di cultura generale avendo a disposizione solo 15 secondi per rispondere a ciascuna. Al termine di questa manche preliminare, i concorrenti con il punteggio più basso (e a parità di risposte, quelli più lenti) verranno eliminati, mentre i migliori tre (con un quarto come riserva), accederanno allo step successivo. Nella seconda fase, i tre finalisti affronteranno individualmente, uno dopo l’altro e iniziando dall’ultimo in classifica, la fatidica scalata al milione, questa volta in 10 domande, con livelli di premi che partiranno da 10mila euro per arrivare alla vetta del mitico milione di euro. Rispetto al passato, in Chi vuol essere Milionario- Il Torneo si assisterà non a una, ma a ben tre scalate mozzafiato, in cui sarà importante non solo la preparazione, ma anche la strategia e solo alla fine dell’ultima, si scoprirà chi sarà il vincitore della puntata. Per uno Scotti che torna in formato pressoché internazionale, c’è invece un Gerry che, giocoforza, cede la mano nell’altro format finora legato a doppio filo al decano dei conduttori Mediaset: Caduta Libera che vedrà al timone una novità assoluta: Max Giusti. «Per me è un’avventura tutta nuova» ha dichiarato il comico che ha fatto mancare un suo pensiero dedicato proprio a Scotti: «Non voglio un gioco tensivo, cercherò di essere divertente e accogliente, come Gerry insegna, entrando nelle case dei telespettatori con le pattine».