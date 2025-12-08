Affari Tuoi, vergognosi insulti a Cristina: "Soap-opera, tutto rovinato"

Nella puntata di lunedì 8 dicembre di Affari Tuoi su Rai1, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è Cristina Battaglia, 35enne salumiera originaria di Gagliato (Catanzaro), in rappresentanza della Calabria. Mamma di Diego e Laura, è fidanzata con Gianfranco, che – secondo lei – la sposerà solo se vincerà "tanti soldi".

Accompagnata dal fratello Antonio, parrucchiere con un'accademia di formazione, Cristina ha pescato il pacco n. 15, legandolo emotivamente alla nascita della figlia Laura il 15 novembre: "Il 15 è mio, l'ho voluta tanto e so che va bene". La sua missione? "Se vinco, mi sposa; altrimenti no". De Martino ha ironizzato: "Vedremo se Gianfranco tifa pro o contro".Il gioco parte forte: estrae "Gennarino", vincendo subito 2.000 euro. Con astuzia calabrese, rifiuta offerte del Dottore fino a 35.000 euro: "Io sono una salumiera, sotto i 100 grammi non faccio niente; sotto i 100.000 euro non accetto". Elimina pacchi da 15.000, 50.000 e 30.000 euro, poi pesca il nero con 100.000 euro, rifiutando il cambio: "Mi vuole sposata o no?". Successivamente, toglie di mezzo 100.000, 20.000 e 300.000 euro, stravolgendo la partita.

Offerta di 30.000 euro? Rifiutata: "Non bastano per sposarmi, ma sai quante persone in Calabria vogliono venire al matrimonio?". In lacrime, tiene il n. 15 per la figlia, commuovendo lo studio e De Martino, che la consola.La scelta si rivela fatale: elimina 200.000 e 10.000 euro, rivelando solo 10 euro nel suo pacco. Alla "Regione Fortunata", punta su Toscana (100.000 euro, sbagliato) e Veneto (50.000 euro, sbagliato); la vincitrice è il Trentino-Alto Adige. Totale: 2.000 euro. Cristina esce a testa alta, tra applausi e speranze di nozze.Il programma cattura con suspense ed emozioni, ma i commenti su X su Cristina sono duri. Molti la accusano di "recitare" per pietà: "Piange per la figlia, ma è tutta finzione per far leva sul pubblico, patetica". Altri criticano la sua "avidità": "Rifiuta 30k per un matrimonio calabrese? Ridicola, voleva i milioni facili e ha perso tutto". "Sembra una macchietta: salumiera che gioca al miliardario, zero carisma". "Il fidanzato non la sposa per soldi? E lei ci crede? Naïf o furba?". Qualcuno la difende ("Coraggiosa!"), ma prevalgono i toni negativi: "Ha rovinato la puntata con i suoi drammi soap-opera, noiosa da morire". In fondo, Cristina divide: eroina per alcuni, opportunista per troppi.