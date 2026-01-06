I critici Usa premiano Anderson

Una battaglia dopo l'altra è il miglior film del 2025 secondo la più numerosa associazione di critici cinematografici di Hollywood. Il thriller firmato da Paul Thomas Anderson ha conquistato il premio principale alla 31ª edizione dei Critics Choice Awards, insieme a quelli per la regia e perla sceneggiatura non originale. La Critics Choice Association, composta da oltre 500 giornalisti specializzati in spettacolo, è quest’anno la prima istituzione hollywoodiana valutare i film usciti nel 2025 e a tracciare un bilancio in vista della notte delle stelle del 15 marzo. Timothée Chalamet ha invece prevalso nella categoria del miglior attore protagonista. La sua interpretazione di un ambizioso e disinibito giocatore di ping-pong in Marty Supreme' di Josh Safdie (in Italia dal 22 gennaio).



I Critics Choice hanno aperto la strada verso l’Oscar anche per Jessie Buckley, l’attrice irlandese che interpreta la moglie di William Shakespeare (Paul Mescal) nell’ultimo film di Chloé Zhao, Hamnet (in Italia dal 5 febbraio). Amy Madigan è stata votata come miglior attrice non protagonista per l’horror Weapons e Jacob Elordi ha vinto a sorpresa nella stessa categoria, però declinata al maschile, per Frankenstein. L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho è stato scelto come miglior film straniero.