Emily in Paris? Facciamo sei!

A poche settimane dal debutto della quinta stagione, che ha già totalizzato oltre 26,8 milioni di visualizzazioni globali, Netflix rinnova Emily in Paris per una sesta stagione. Disponibile dal 18 dicembre, la quinta stagione di Emily in Paris ha conquistato il secondo posto nella classifica Global Top 10 delle serie Tv in lingua inglese e raggiunto la Top 10 in 91 paesi e la prima posizione in altrettante 24 nazioni, tra cui Francia, Italia, Brasile e Germania.

Da cinque stagioni Emily in Paris continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo, con ogni capitolo stabile per più settimane nella Global Top 10 delle serie in lingua inglese. La serie, che mette assieme moda, romanticismo e stile di vita parigino, ha ispirato tendenze, viaggi nella capitale francese. Dopo le serie ambientate a New York (Sex and the City) e Los Angeles (Beverly Hills, 90210 e Melrose Place), il creatore Darren Star ha saputo catturare l’essenza di una città e trasformarla in fenomeno culturale globale, questa volta attraverso uno sguardo inedito su Parigi. Riconoscendo il suo contributo alla diffusione dell’immagine della Francia nel mondo, Darren Star è stato insignito anche del titolo di Cavaliere della Legione d’Onore, la più alta onorificenza civile francese, da parte del presidente Emmanuel Macron.