Stranger Things, in arrivo uno spin-off: "Una storia completamente diversa"

Nove anni dopo la scomparsa di Will Byers, Stranger Things ha deliziato per l'ultima volta i suoi fan. E lo ha fatto in grande stile, con una puntata finale ricca di suspence e di colpi di scena. Cinque stagioni in totale per quella che è diventata a tutti gli effetti la serie più amata dagli utenti di Netflix. E che ci ha riportati indietro nel tempo, nell'America di Ronald Reagan dove tutto era possibile e dove il destino del mondo poteva essere affidato all'eroismo di cinque bambini nerd. Le biciclette, i cinema, i blockbuster: tutto profuma di anni Ottanta.

Le avventure di Hawkins finiscono qui? Sembra proprio di no. Come rivelato dagli stessi ideatori della serie, è in arrivo uno spin-off di Stranger Things. Da come è stato descritto, si tratta di una sorta di "pagina bianca", un progetto autonomo ma con alcuni richiami velati al prodotto originale. “Abbiamo cercato il più possibile di rispondere a tutte le domande relative ai personaggi e alla mitologia di Hawkins nel Sottosopra. Stiamo davvero chiudendo la porta e tutto il resto. E lo spin-off, in qualche modo, è collegato, ma è davvero una storia completamente diversa e un luogo completamente diverso, con attori e personaggi completamente diversi. Quindi è a sé stante. È davvero un'entità a sé stante”, hanno spiegato i frateli Duffer ai microfoni di microfoni di Screen Rant.