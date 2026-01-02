Stranger Things, in arrivo uno spin-off: "Una storia completamente diversa"

Nove anni dopo la scomparsa di Will Byers, Stranger Things ha deliziato per l'ultima volta i suoi fan. E lo ha fatto in grande stile, con una puntata finale ricca di suspence e di colpi di scena. Cinque stagioni in totale per quella che è diventata a tutti gli effetti la serie più amata dagli utenti di Netflix. E che ci ha riportati indietro nel tempo, nell'America di Ronald Reagan dove tutto era possibile e dove il destino del mondo poteva essere affidato all'eroismo di cinque bambini nerd. Le biciclette, i cinema, i blockbuster: tutto profuma di anni Ottanta.
Le avventure di Hawkins finiscono qui? Sembra proprio di no. Come rivelato dagli stessi ideatori della serie, è in arrivo uno spin-off di Stranger Things. Da come è stato descritto, si tratta di una sorta di "pagina bianca", un progetto autonomo ma con alcuni richiami velati al prodotto originale. “Abbiamo cercato il più possibile di rispondere a tutte le domande relative ai personaggi e alla mitologia di Hawkins nel Sottosopra. Stiamo davvero chiudendo la porta e tutto il resto. E lo spin-off, in qualche modo, è collegato, ma è davvero una storia completamente diversa e un luogo completamente diverso, con attori e personaggi completamente diversi. Quindi è a sé stante. È davvero un'entità a sé stante”, hanno spiegato i frateli Duffer ai microfoni di microfoni di Screen Rant.
Secondo alcune teorie, potrebbe essere incentrato su Jim Hopper e Joyce Byers. Allerta spoiler: sul finire dell'ultima puntata di Stranger Things il capo della polizia di Hawkins ha chiesto la mano alla mamma di Will e le ha proposto di trasferirsi a Mountauk per iniziare una nuova vita. Un aspetto assai curioso, dato quella cittadina doveva essere proprio il concept originale pensato dai fratelli Duffer. Altri invece ritengono che si possa sviluppare ancor più nel dettaglio il passato di Henry-Vecna. E, in particolare, cosa accadde davvero in quella caverna dove tutto cominciò.