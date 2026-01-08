Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Aida Yespica spiana Landini: "Cosa ha subito mia sorella"

giovedì 8 gennaio 2026
Aida Yespica spiana Landini: "Cosa ha subito mia sorella"

2' di lettura

"Noi venezuelani siamo tutti felicissimi per la fine della dittatura". Aída Yéspica è un fiume in piena dopo la cattura di Nicolás Maduro e, soprattutto, dopo la protesta in piazza a favore del dittatore indetta dalla Cgil. Eppure la modella e showgirl di origini venezuelane non può fare a meno di ricordare che "solo chi ha vissuto nel mio paese può capire le sofferenze che ha dovuto sopportare il popolo venezuelano e cosa significa vivere 25 anni sotto una dittatura comunista. Maduro è stato un dittatore, un tiranno che ha oppresso il suo popolo".

Raggiunta dall'Adnkronos, Yéspica si sofferma dunque sulle manifestazioni di questi giorni organizzate dal sindacato di Maurizio Landini: "Rispetto le idee altrui ma non le condivido. Loro non hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi, io ho sofferto la fame, mio padre si toglieva il cibo di bocca per dare da mangiare a me. Mia sorella fu aggredita in strada con una pistola solo per rubarle il telefono. Questa gente dovrebbe mettersi nei nostri panni e capire quello che abbiamo dovuto soffrire noi venezuelani e rispettare i nostri sentimenti".

Maduro, Paolo Mieli spiana Landini e Cgil: "Fanno ridere"

Da una parte abbiamo gli esuli venezuelani che gioiscono in strada per la cattura di Nicolas Maduro, dall'altra inve...

E ancora: "Non vado in Venezuela da quattordici anni e non vedo l'ora di tornarci - conclude speranzosa - tutti i miei amici venezuelani e mia sorella sono andati a festeggiare a Piazza Castello a Milano. Lasciateci gioire anche se non sappiamo ancora cosa succederà dopo. Solo noi venezuelani sappiamo cosa abbiamo dovuto sopportare per 25 anni". E come lei sono in tanti a protestare contro Landini e compagni. Tra questi alcuni iscritti proprio alla Cgil. "Da venezuelana sono delusa dalla Cgil. Strapperò la tessera", aveva detto Soreilis Rojas, attivista e rifugiata politica in Italia a Il Foglio.

tag
aída yéspica
nicolas maduro
cgil
maurizio landini

Rosso Maduro Maurizio Landini umiliato in piazza da questo ragazzo: "Siete qui per Signorini?"

Dura realtà Angelo Bonelli umiliato in tv dalla ragazza venezuelana: "Ma di cosa parla?"

L'ex capitano del Milan Paolo Maldini esulta per la cattura di Maduro: "Liberi dopo 27 anni!"

ti potrebbero interessare

Paolo Sottocorona, chi raccoglie la sua eredità a La7

Paolo Sottocorona, chi raccoglie la sua eredità a La7

Redazione
Checco Zalone, "Buen Camino"? Primo segnale d'allarme

Checco Zalone, "Buen Camino"? Primo segnale d'allarme

"Gerry Scotti ora è il numero 1": clamoroso, chi lo incorona

"Gerry Scotti ora è il numero 1": clamoroso, chi lo incorona

Crans-Montana, "cosa svela l'aggressione": l'inviato Rai smaschera i Moretti?

Crans-Montana, "cosa svela l'aggressione": l'inviato Rai smaschera i Moretti?