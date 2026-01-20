Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dagli insulti: "La cosa migliore è la tua assenza"

Lunedì 19 gennaio 2026 è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di “Affari Tuoi”, ma il clima era diverso dal solito. Stefano De Martino ha vissuto un lutto familiare gravissimo: la morte improvvisa del padre Enrico, ex ballerino professionista con cui condivideva la passione per la danza. La Rai ha espresso cordoglio con un messaggio ufficiale trasmesso prima della puntata: “L’azienda partecipa commossa al lutto di Stefano De Martino per la morte prematura del papà Enrico […] esprime cordoglio e vicinanza al conduttore e alla sua famiglia”.La trasmissione è proseguita regolarmente perché registrata con anticipo (il 14 gennaio, come indicato in sovrimpressione).

Questa continuità, tipica del format, ha permesso di mantenere il programma in palinsesto senza interruzioni, bilanciando sfera pubblica e privata del conduttore. Qualcuno ha criticato la scelta di mandarla in onda lo stesso, ma si tratta di una prassi consolidata.

Assente d’eccezione è stato Herbert Ballerina, il pacchista cult: al suo posto un cartonato con la scritta “Torno subito”. De Martino ha scherzato: “Non sappiamo dove sia, la Sciarelli si sta muovendo, l’ultima volta è stato visto in Stazione Termini”. La sua mancanza si è sentita: niente invenzioni demenziali né balletti goffi, elementi che molti spettatori aspettano ogni sera.La partita è stata giocata da Tiago, abruzzese di origini brasiliane, con la moglie Cristiana. Dopo vari colpi di scena, la coppia ha accettato l’offerta del Dottore di 33mila euro per tutelare le due figlie, scoprendo poi che il pacco conteneva 100mila euro. Una scelta dettata dall’amore familiare, considerata da molti “quella giusta”.Su X, però, non sono mancati commenti negativi su Herbert Ballerina: alcuni utenti lo hanno definito “insopportabile”, “sempre le stesse gag ripetitive”, “un tormentone stanco che rovina il programma” e “senza di lui si respira meglio, basta con le battute demenziali”. Altri hanno ironizzato sulla sua assenza come “la cosa migliore della serata”