Sanremo 2026, Carlo Conti: "Laura Pausini co-conduttrice, Max Pezzali ospite fisso"

Nel presentare la presenza della cantante romagnola, Conti ha voluto sottolineare l’importanza della sua scelta. " Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito ", ha detto, aggiungendo che "è un grande onore ed una gioia condividere la conduzione del festival con un'artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell'Ariston".

Carlo Conti ha scelto il Tg1 delle 20 per svelare due delle novità più attese del Festival di Sanremo 2026: Laura Pausini sarà al suo fianco come co-conduttrice in tutte le cinque serate e Max Pezzali avrà il ruolo di ospite fisso sul palco sul mare. Un doppio annuncio che definisce già il volto della kermesse in programma dal 24 al 28 febbraio.

Laura Pausini ha accolto l’invito con parole cariche di emozione. "Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura", ha spiegato, ricordando le sue origini artistiche e il valore speciale di questo ritorno. "Non vedo l'ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all'altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me".

Accanto a lei ci sarà anche Max Pezzali, già annunciato come protagonista del palco sul mare. Conti lo ha presentato così: "Avete presente quella nave che getta l'ancora davanti a Sanremo? Di solito su quel palco di alternavano diversi artisti, quest'anno ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa con la sua musica, energia, allegria: è Max Pezzali, che tutte le sere sarà con noi al festival".