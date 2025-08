Laura Pausini, una clamorosa foto in bikini: i fan impazziscono

Anche Laura Pausini si è goduta qualche giorno di meritato relax, tra un concerto e un altro. La cantante ha optato per una gita in barca, circondata dagli amici e dall'amore di suo marito Paolo Carta. E, come mostrato da lei stessa su Instagram, sembra essere in forma smagliante. Laura non ha mai fatto mistero di essere seguita da un nutrizionista. La collaborazione, infatti, le ha permesso di perdere addirittura 20 chili. "Bona", una dei commenti più gettonati sotto al suo post.

"È agosto, zero vacanze ma tantissime cose di lavoro da fare con un sorriso gigante. In costume. Mille altre cose random", ha scritto Laura Pausini in descrizione al carosello di foto postato su Instagram. "Come ti senti adesso in costume? Mi ricordo che non ami molto essere fotografata… adesso ci regali le tue foto", ha scritto un suo fan. "(Mi sento ndr) bene ma adesso rimangio e non me lo rimetto più", ha risposto lei con un emoji che ride.

Nella sezione commenti di un altro suo post, la cantante aveva spiegato in cosa consiste la sua dieta: "Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava".