Affari Tuoi, Herbert Ballerina imbarazzante: "Occhiali da pioggia"

lunedì 2 febbraio 2026
Nella puntata di Affari tuoi andata in onda domenica 1 febbraio su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, il protagonista è Jonathan, impiegato tecnico di Ciriè (provincia di Torino), in coppia con la moglie Ramona. La serata si apre con l’umorismo di Herbert Ballerina, che scherza sul suo lavoro: "Sono Herbert e lavoro in una cucina molto trafficata, faccio il vigile del cuoco", e presenta l’invenzione della serata, gli "occhiali da pioggia" con mini-ombrellini. Ua trovata che però, a giudicare dalle rezioni social non ha scaldato il pubblico. 

Jonathan elimina presto premi importanti come 50mila e 100mila euro, rifiutando la prima offerta del Dottore da 38mila euro. De Martino annuncia una sorpresa: Martina Miliddi si esibisce in un passo a due con Herbert sulle note di "You are the one I want", scatenando risate e un finto "standing ovation". Il conduttore rivela che questi balli diventeranno fissi nelle puntate domenicali.L

a coppia rifiuta altre proposte, inclusa una di cambio pacco. Dopo aver scambiato il pacco 13 (scelto per il nonno Marco) con il 16 – che rivela Gennarino, con gioia dei bambini in studio – e con balli dei pacchisti, il Dottore insiste con 38mila euro. Jonathan e Ramona accettano: "Non possiamo tornare dalle nostre figlie senza nulla".Per gioco, continuano simulando la partita: rimangono 100 euro da un lato e 200mila dall’altro. Il pacco 13, aperto alla fine, contiene proprio i 200mila euro. Cala il gelo in studio: Jonathan torna a casa con 38mila euro, ma perde l’opportunità di una cifra cinque volte superiore. L’ennesima mossa vincente del Dottore, che gongola per la beffa

