Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

James Van Der Beek, è morto a 48 anni l'attore di Dawson’s Creek

mercoledì 11 febbraio 2026
James Van Der Beek, è morto a 48 anni l'attore di Dawson’s Creek

1' di lettura

James Van Der Beek, celebre per il ruolo di protagonista nella serie Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’attore, noto anche per la sua interpretazione in Varsity Blues, era affetto da un tumore al colon-retto al terzo stadio. Lascia sei figli.

A dare l’annuncio è stata la moglie, Kimberly Van Der Beek, con un messaggio pubblicato su Instagram. "Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina", ha scritto. "Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. Ci sarebbe molto da raccontare sui suoi desideri, sul suo amore per l’umanità e sul valore che attribuiva al tempo. Verrà il momento per farlo. Ora chiediamo soltanto rispetto e privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico".

Tra i ruoli più noti, la partecipazione al video musicale "Blow di Ke$ha" nel 2011 e l'ingresso nel cast principale della sitcom "Non fidarti della str*** dell'interno 23" (2012-2013), dove interpretava una versione ironica di sé stesso. Nel 2014 entrò nel cast fisso di "Csi: Cyber", nel ruolo di Elijah Mundo. Ha recitato anche nelle serie "I miei peggiori amici" (2014) e "Carters Get Rich" (2017). Al cinema le ultime apparizioni sono state nei film "Bad Hair" (2020) e "The Bad Boy and Me" (2024) di Justin Wu, mentre in tv è apparso in "Modern Family" (2017), "Pose" (2018) e infine "Overcompensating - L'inganno". (2025) 

tag
james van der beek
dawson's creek

A cuore aperto Dawson's Creek, il dramma della star della tv: "Cancro, un lavoro a tempo pieno"

Forza! Dawson's Creek, il dramma di James Van der Beek: "Ho un tumore al colon retto"

Dopo il divorzio Cruise vuole Katiepronto a mollareScientology

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, battutaccia sulla Miliddi? Stefano De Martino costretto a scusarsi

Affari Tuoi, battutaccia sulla Miliddi? Stefano De Martino costretto a scusarsi

L'Eredità, come si presenta in studio Andrea: "Oggetti di scena?"

L'Eredità, come si presenta in studio Andrea: "Oggetti di scena?"

Uomini e Donne, paura per Gemma Galgani: prima la sfuriata, poi il malore

Uomini e Donne, paura per Gemma Galgani: prima la sfuriata, poi il malore

Redazione
Sanremo 2026, Carlo Conti e la lezione alla sinistra: "Perché avevo scelto Andrea Pucci"

Sanremo 2026, Carlo Conti e la lezione alla sinistra: "Perché avevo scelto Andrea Pucci"