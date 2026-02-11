James Van Der Beek, è morto a 48 anni l'attore di Dawson’s Creek

James Van Der Beek, celebre per il ruolo di protagonista nella serie Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’attore, noto anche per la sua interpretazione in Varsity Blues, era affetto da un tumore al colon-retto al terzo stadio. Lascia sei figli.

A dare l’annuncio è stata la moglie, Kimberly Van Der Beek, con un messaggio pubblicato su Instagram. "Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina", ha scritto. "Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. Ci sarebbe molto da raccontare sui suoi desideri, sul suo amore per l’umanità e sul valore che attribuiva al tempo. Verrà il momento per farlo. Ora chiediamo soltanto rispetto e privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico".

Tra i ruoli più noti, la partecipazione al video musicale "Blow di Ke$ha" nel 2011 e l'ingresso nel cast principale della sitcom "Non fidarti della str*** dell'interno 23" (2012-2013), dove interpretava una versione ironica di sé stesso. Nel 2014 entrò nel cast fisso di "Csi: Cyber", nel ruolo di Elijah Mundo. Ha recitato anche nelle serie "I miei peggiori amici" (2014) e "Carters Get Rich" (2017). Al cinema le ultime apparizioni sono state nei film "Bad Hair" (2020) e "The Bad Boy and Me" (2024) di Justin Wu, mentre in tv è apparso in "Modern Family" (2017), "Pose" (2018) e infine "Overcompensating - L'inganno". (2025)