Wanna Marchi investita a Milano, "non ricordo nulla": com'è ridotta

"Ricordo soltanto una macchina che mi è arrivata addosso". Brutto incidente per Wanna Marchi. L'ex regina delle televendite è stata investita a Milano mentre era a spasso col suo cane. A raccontare l'accaduto ci ha pensato lei stessa in un video pubblicato sui social. Nella clip appare decisamente provata, con la faccia piena di ecchimosi e sofferente.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l'impatto sia avvenuto sulle strisce pedonali. Dopo l'incidente, Wanna Marchi sarebbe caduta in avanti sul marciapiede. Poi ha strisciato sull'asfalto e si è ritrovata piena zeppa di sassolini conficcati nelle mani e nel viso. "Un dolore terribile", ha raccontato su Instagram. L'ex regina delle televendite ha poi spiegato di essersi ritrovata in ambulanza con i soccorsi attorno a lei. "Mi chiedevano come mi chiamavo e lo sapevo. Ma quando mi hanno chiesto dove abitavo, non riuscivo a ricordarlo", ha detto.