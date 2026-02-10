Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'aria che tira, Wanna Marchi sconvolge Parenzo: "Andate tutti a prostitute. Ciao"

di
Libero logo
martedì 10 febbraio 2026
L'aria che tira, Wanna Marchi sconvolge Parenzo: "Andate tutti a prostitute. Ciao"

1' di lettura

"Tanto dai maghi andate tutti, come dalle prostitute, uguale. Ciao!": Wanna Marchi ha salutato così David Parenzo a L'Aria che tira su La7, scandalizzando il conduttore. Che quindi ha subito detto: "No! Pubblicità... Ma cosa dice?". Poi, continuando a sorridere, ha lanciato la pubblicità. 

Nelle settimane scorse, l'ex regina delle televendite ha fatto parlare di sé per aver fatto il suo primo tatuaggio a 83 anni. La frase che ha scelto di farsi imprimere a vita sulla pelle è il suo storico motto: "I co**ioni vanno inc**ati". Il tutto era stato documentato in un video su TikTok che ha superato le 300mila visualizzazioni. Nel filmato, Marchi mostra il momento del tatuaggio sul braccio, presentandosi con ironia: "A parte Wanna Marchi che sono io, piacere di conoscervi, che se lo è tatuato a 83 anni, potete farlo anche voi a 70, 80, 92 perché no". La figlia, Stefania Nobile, aveva rilanciato il video nelle sue storie di Instagram. Il gesto aveva diviso: se per qualcuno si trattava di un'esternazione di libertà, per altri invece sarebbe stata solo un'ulteriore provocazione.

tag
david parenzo
l'aria che tira
wanna marchi

A L'Aria che tira L'Aria che tira, Calenda contro Vannacci: "Patriota di Putin, traditore della patria"

Odio in purezza Andrea Pucci, il fango di Luigi Manconi: "Un diritto del popolo italiano"

Superbia rossa Andrea Pucci, su La7 Caporale tocca il fondo: "Il ministro Piantedosi..."

ti potrebbero interessare

Addio a Gigi Marisco, uno dei papà della televisione

Addio a Gigi Marisco, uno dei papà della televisione

Daniele Priori
Rai 2 gode per Milano-Cortina

Rai 2 gode per Milano-Cortina

Klaus Davi
Affari Tuoi, "quanto parla": si scatena il caos

Affari Tuoi, "quanto parla": si scatena il caos

Redazione
L'Eredità, "non ci ha capito un ca...": Alice travolta

L'Eredità, "non ci ha capito un ca...": Alice travolta

Redazione