Sanremo 2026, Conti spiazza la Cardinaletti: "Conduci con me?"

Colpo di scena durante l'edizione delle 20 del Tg1: Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio, ha spiazzato la giornalista e conduttrice Giorgia Cardinaletti. In collegamento in diretta con lei, le ha proposto a sorpresa di condurre la serata finale della kermesse musicale, in onda sabato 28 febbraio, con lui e Laura Pausini. Stupita ed emozionata, la giornalista ha subito risposto: "Non è uno scherzo? Sì, grazie".

Che ridere la Cardinaletti che non ci stava capendo niente pic.twitter.com/n3Cwp8iYFJ — Fimbrethil86 • (@fimbrethil86) February 21, 2026