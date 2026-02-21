Libero logo
Sanremo 2026, Conti spiazza la Cardinaletti: "Conduci con me?"

sabato 21 febbraio 2026
1' di lettura

Colpo di scena durante l'edizione delle 20 del Tg1: Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio, ha spiazzato la giornalista e conduttrice Giorgia Cardinaletti. In collegamento in diretta con lei, le ha proposto a sorpresa di condurre la serata finale della kermesse musicale, in onda sabato 28 febbraio, con lui e Laura Pausini. Stupita ed emozionata, la giornalista ha subito risposto: "Non è uno scherzo? Sì, grazie". 

tag
sanremo 2026
giorgia cardinaletti
carlo conti

