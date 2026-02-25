Sanremo 2026, gli ascolti della prima serata. Conti contro Conti, chi ha vinto

Dopo il verdetto dei critici, ecco quello dei telespettatori: la prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha totalizzato 9 milioni e 600mila telespettatori, pari al 58% di share. Un ottimo risultato, quello di Carlo Conti che sul palco dell'Ariston ha voluto accanto a sé come conduttori Laura Pausini e Can Yaman, visto che si tratta del quarto dato più alto dal 1997. Nel dettaglio, la prima parte Sanremo Start (dalle 20.41 alle 21.10) ha raccolto davanti alla tv 13,3 milioni di spettatori, per uno share del 51,9%.

Tuttavia, il confronto con la scorsa edizione è pesante: l'11 febbraio 2025, il Festival condotto da Conti dopo il ciclo-record di Amadeus aveva infatti totalizzato una media complessiva di circa 12,6 milioni di spettatori, con uno share del 65,3%.

I dettagli, numero per numero. Il dato di share della prima serata della 76esima edizione del Festival è il quarto migliore risultato dal 1997. Da allora hanno fatto meglio, sempre per quanto riguarda la media nel debutto, le ultime tre edizioni: nel 2025 (65,3% e in total audience); nel 2024 (65,1%) e nel 2023 (62,5%).

La prima parte della serata del debutto del Festival (dalle ore 21.42 alle ore 23.34) ha registrato, in media e sempre in termini di total audience, 13 milioni e 158mila spettatori pari al 57,7% di share. La seconda parte della serata (dalle ore 23.38 all'una e 32) e' stata seguita da 6.045.000 spettatori pari al 58,7% di share.

"L'altro anno arrivando qui era impossibile eguagliare certi numeri poi abbiamo superato i dati d'ascolto, avete visto la serenità con cui ho vissuto lo scorso anno, un anno difficile, e siate sinceri, non sono entrato in sala stampa il giorno dopo a 5 cm da terra orgoglioso dei risultati, perché fa parte del mio modo di essere: non mi esalto quando le cose vanno troppo bene ma neanche mi abbatterò se domani i risultati non saranno quelli - aveva spiegato Conti ieri, poche ore prima del debutto, in conferenza stampa all'Ariston - anche perché devo battere me stesso, quindi che mi frega".