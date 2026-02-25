Sanremo 2026, Paolini irrompe al Tg1: "Conti bisessuale", come risponde Carlo

Irruzione al Tg1, poco prima dell'inizio di Sanremo, del disturbatore Gabriele Paolini. Durante un collegamento con l’inviato a Palazzo Chigi, all'improvviso si è sentita una voce fuori campo che ha urlato: "Paolini dice Carlo Conti bisessuale". E la voce era proprio quella di Paolini. A quel punto la conduttrice del telegiornale, Laura Chimenti, ha cercato di correre ai ripari interrompendo il collegamento visibilmente contrariata. "È il solito disturbatore", ha detto prima di passare a un altro servizio. Solo in un secondo momento ci si è tornati a collegare con Francesco Maesano da Palazzo Chigi, senza ulteriori incidenti.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha risposto con ironia alle parole del noto "disturbatore": "Volevo dire che il mio tipo è Laura Pausini e non Can Yaman, dato che c’è stato un infiltrato poco fa da quelle parti", ha scherzato durante il tradizionale collegamento con il Tg1 pochi minuti prima della diretta.

L'irruzione è stata colta con grande ironia dai telespettatori, che hanno commentato il siparietto sui social. "L’incursione presanremese di Paolini al Tg1. Adesso sì che il Festival può iniziare #Sanremo2026", ha scritto qualcuno. Qualcun altro: "Senza #Paolini non è #sanremo2026 ho sputato un polmone raga". E ancora: "Passano gli anni ma Paolini resta lo stesso".