Sanremo 2026, Sayf manda in tilt la sinistra: "Amo l'Italia. Rispetto Ghali, ma..."

Esordio col botto per Sayf, uno dei 30 concorrenti in gara a Sanremo 2026. Rapper di 26 anni, il ragazzo autore del brano "Tu mi piaci tanto" è nato a Genova da madre tunisina e padre italiano. E proprio sull'Italia si esprime così: "La amo, nonostante tutto. Siamo un paese incasinato, però rispetto a tanti nel mondo penso che sia veramente il migliore a livello di qualità della vita, di cucina, di cultura. La vedo difficilmente eguagliabile".
Interrogato su un possibile impegno politico sul palco, un po' alla Ghali maniera, Sayf spiega: "Rispetto tantissimo Ghali, lo conosco e gli voglio bene, e rispetto il suo impegno politico e sociale. Detto questo - sono le parole pubblicate dall'Adnkronos -, io non sono qui a fare Ghali 2.0 solo perché sono tunisino e ho i capelli simili. Credo che queste cose vadano fatte perché uno se le sente. Un impegno sociale del genere non è uno slogan, non va preso con leggerezza. Condivido le posizioni che ha preso finora e, se ci sarà una questione su cui sentirò di espormi, lo farò".
Rispettoso della religione, Sayf tiene però a precisare che il rapporto con la fede "è una cosa molto personale e sono restio a dargli un'etichetta. Essendo cresciuto con mia madre, ci sono pratiche che mi appartengono, come non mangiare il maiale e osservare il Ramadan. Ma ho enorme rispetto per chi si definisce in una religione e non vorrei mancare di rispetto definendomi, perché poi mi sento un peccatore da entrambe le parti". Non è passato inosservato il riferimento, all'interno del suo brano, a Silvio Berlusconi con lo slogan "L'Italia è il paese che amo". "È una frase usata in modo sarcastico - ha spiegato - ma col fatto di essere anche tunisino, per me ha un valore aggiunto". Insomma, Sayf è più che orgoglioso di essere italiano, alla faccia di chi voleva trasformarlo in un "Ghali 2.0".