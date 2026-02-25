Sanremo 2026, Sayf manda in tilt la sinistra: "Amo l'Italia. Rispetto Ghali, ma..."

Esordio col botto per Sayf, uno dei 30 concorrenti in gara a Sanremo 2026. Rapper di 26 anni, il ragazzo autore del brano "Tu mi piaci tanto" è nato a Genova da madre tunisina e padre italiano. E proprio sull'Italia si esprime così: "La amo, nonostante tutto. Siamo un paese incasinato, però rispetto a tanti nel mondo penso che sia veramente il migliore a livello di qualità della vita, di cucina, di cultura. La vedo difficilmente eguagliabile".

Interrogato su un possibile impegno politico sul palco, un po' alla Ghali maniera, Sayf spiega: "Rispetto tantissimo Ghali, lo conosco e gli voglio bene, e rispetto il suo impegno politico e sociale. Detto questo - sono le parole pubblicate dall'Adnkronos -, io non sono qui a fare Ghali 2.0 solo perché sono tunisino e ho i capelli simili. Credo che queste cose vadano fatte perché uno se le sente. Un impegno sociale del genere non è uno slogan, non va preso con leggerezza. Condivido le posizioni che ha preso finora e, se ci sarà una questione su cui sentirò di espormi, lo farò".