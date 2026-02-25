Sanremo 2026, il coraggio di Carlo Conti: come apre la 2° serata

Per certo, a Carlo Conti non manca il coraggio. E lo ha dimostrato con una scelta, netta, alla seconda serata del Festival di Sanremo. Prima, una premessa necessaria: la prima di Sanremo 2026 ha segnato un netto calo in termini di share rispetto all'edizione 2025, quella dei record, alla direzione artistica sempre Conti.

Lui non ne ha fatto un dramma: ha detto che poteva anche andare peggio. Ovvia, però, la pressione. Eppure - ed eccoci alla scelta - Carlo Conti ha aperto la seconda serata della kermesse, tradizionalmente una delle più ostiche, con una doppia sfida tra i giovani, sul palco a presentarli Gianluca Gazzoli.

Scelta coraggiosa, di carattere. Già, perché i giovani non sono certo un magnete per il pubblico, insomma sono un rischio per gli ascolti. Tanto che nelle passate edizioni spesso e volentieri venivano relegati a tarda notte, quando poco cambiava, quando restavano svegli i fedelissimi dell'Ariston. Ma Conti non ha badato ai precedenti, nonostante lo share della prima serata. Una scelta che gli rende onore.