Sanremo 2026, l'olimpionica Vittozzi crolla davanti ad Achille Lauro: lo vede e...

Momento olimpico a Sanremo 2026: sul palco le campionesse di Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. E quest'ultima, di fronte ad Achille Lauro, è stata tradita dall'emozione.

Per qualche minuto l’Ariston ha cambiato pelle, trasformandosi simbolicamente in un podio a cinque cerchi. Nella seconda serata del Festival, Carlo Conti ha accolto due protagoniste assolute dei Giochi da poco conclusi: Lollobrigida, oro nel pattinaggio di velocità, e Vittozzi, prima azzurra a conquistare l’oro nel biathlon. Assente Arianna Fontana, bloccata a casa da 40 di febbre.

Le due atlete sono salite sul palco con la medaglia ancora negli occhi e la voce incrinata dall’orgoglio. Lollobrigida ha raccontato un trionfo costruito passo dopo passo, definendolo un percorso "di famiglia". "L’emozione più bella? Vedere mio figlio sugli spalti", ha confessato a Carlo Conti. "La forza che mi ha fatto andare avanti. Ma un grazie immenso va al pubblico italiano, un orgoglio".

Diverso ma altrettanto intenso il cammino di Vittozzi, passata dagli sport estivi alla neve fino a scrivere una pagina storica per il biathlon italiano. "Mi sono innamorata perché richiede forza fisica e mentale. È imprevedibile, mi piace il rischio", ha detto, ripensando al podio olimpico.

Sul palco le hanno raggiunte anche i paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra. A omaggiarli Laura Pausini: "Siete la nostra bandiera, siete grandi".

Poi il siparietto che ha strappato sorrisi. Intravedendo Achille Lauro alle spalle del conduttore, Vittozzi ha ceduto alla timidezza. "Posso salutarlo?", ha chiesto con un filo di voce, avvicinandosi al cantante. Lauro le ha preso la mano e, con un gesto galante, si è inchinato. Un momento leggero, dopo lacrime e medaglie. Risate di Carlo Conti.