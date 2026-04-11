Achille Lauro, "la mia avventura si conclude qui": addio a XFactor

"Dopo due anni bellissimi con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui”: Achille Lauro ha comunicato così, con un messaggio su Instagram, il suo addio a XFactor, il talent show in onda su Sky. Il cantante, che dunque non sarà più nella giuria della trasmissione, ha poi aggiunto: "Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi e l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi in questi anni mi ha dato tutto”.

Ha sottolineato, inoltre, che "la musica è la mia casa” e che “scrivo canzoni da quando ero piccolissimo e ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno”. Infine, citando Franco Califano, ha chiosato: “Non escludo il ritorno”. Al termine del suo tour, infatti, non è escluso che l’azienda possa richiamarlo per proporgli di nuovo il ruolo di giudice. Non sarebbe la prima volta per il programma: è già successo altre volte in passato. Dovrebbero essere riconfermati invece gli altri membri della giuria, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia. L'unico dubbio adesso riguarda il possibile sostituto di Lauro.