Sanremo 2026, come si presenta Irina Shayk: il dettaglio "nascosto"

giovedì 26 febbraio 2026
Attesissima a Sanremo 2026, Irina Shayk ha conquistato il palco dell'Ariston e anche i telespettatori. La top model russa luccica in pizzo e abito nero come il 'tooth gem', il gioello dentale che si intravede quando sorride. Un dettaglio passato inosservato in un primo momento. Nel momento in cui ha sorriso a favore di camera, ha rivelato un diamante tra i denti, posizionato tra i due incisivi superiori. Il cosiddetto "brillantino dentale" viene utilizzato da molte star per decorare il sorriso, soprattutto in occasione di eventi importanti.

Ma di cosa si tratta? Il tooth gem è una pratica di dentisti e smile designer, è reversibile e indolore e il prezzo varia a seconda del peso e del materiale della pietra. "Bellissima", "Un'opera d'arte", sono solo alcuni dei tanti commenti sui social. E ancora, c'è chi tira in ballo la solita polemica sugli ascolti: "Ho come la sensazione che Irina farà aumentare lo share delle prime serate".

"Buonasera Italia, buonasera Sanremo, sono felice di essere qui con voi. Carlo, sono qui per te", ha detto la co-conduttrice per poi rivolgersi a Laura Pausini: "Il mio cantante italiano preferito? Laura Pausini, ma anche Mina e Adriano Celentano".

